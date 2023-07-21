***ODAS* *CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.07.2023 13:34
***ODAS******CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CANTE, ODAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174133
BIST
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13:326.712
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 29,82
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
13:3226,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1916
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
13:3229,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1246
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
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30,3083
En Düşük
29,6517
13:321.700,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.700,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
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1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler13:32
|SDTTR
|180,40
|608.643.767
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|503.333.149
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|58.995.026
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|707.631.143
|% 9,99
|
|ONCSM
|127,00
|376.134.062
|% 9,96
|
|EUYO
|14,77
|966.593
|% -9,99
|
|RALYH
|69,75
|102.337.803
|% -9,94
|
|FORTE
|64,35
|13.783.513
|% -9,94
|
|ATSYH
|55,70
|2.773.470
|% -7,09
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|ASTOR
|97,80
|5.885.560.001
|% 9,03
|
|THYAO
|224,10
|3.496.889.750
|% -0,49
|
|TUPRS
|92,25
|2.711.300.906
|% 1,37
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|EUPWR
|181,60
|1.863.138.261
|% 7,39
|
|ZOREN
|3,92
|1.065.079.840
|% 5,66
|
|ODAS
|10,26
|1.562.163.978
|% 4,69
|
|SKBNK
|2,92
|434.773.560
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,41
|970.390.941
|% -1,18
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9323
|26,9378
|% 0,71
|
|Euro
|29,9689
|29,9909
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,5254
|34,6985
|% 0,57
|
|Frank
|30,9625
|31,1491
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1606
|7,1965
|% 0,69
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,50
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.701
|6,02
|
|Cumhuriyet
|11.390
|11.562
|-104,00
|
|Tam
|11.123
|11.244
|-65,00
|
|Yarım
|5.562
|5.648
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.824
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,42
|21,45
|0,14
|
|B. Petrol
|80,67
|80,67
|1,05
|