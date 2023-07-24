***ODAS* *CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.07.2023 13:09
***ODAS******CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CANTE, ODAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174516
BIST
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14:416.756
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 68,61
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.808
14:4126,9525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0156
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
14:4129,9389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0223
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8358
14:411.705,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.705,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler14:39
|CWENE
|278,30
|664.482.810
|% 10,00
|
|ASTOR
|106,70
|1.828.376.922
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|17.338.380
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|14.042.427
|% 10,00
|
|HUNER
|11,35
|173.549.507
|% 9,98
|
|BURCE
|191,40
|329.365.474
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|7.696.662
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|1.748.219
|% -9,95
|
|EUKYO
|8,20
|1.870.140
|% -9,89
|
|VANGD
|11,60
|4.998.780
|% -9,45
|
|THYAO
|225,40
|6.193.522.835
|% 0,81
|
|TUPRS
|93,30
|3.880.359.121
|% 2,08
|
|SASA
|62,30
|3.140.321.204
|% 2,30
|
|CANTE
|19,57
|2.851.302.564
|% -5,46
|
|ASELS
|71,85
|2.623.657.493
|% -0,48
|
|ZOREN
|4,31
|1.449.213.675
|% 8,02
|
|EKGYO
|8,30
|1.591.215.887
|% 0,24
|
|ODAS
|10,70
|1.847.574.589
|% 3,38
|
|SKBNK
|2,98
|453.098.578
|% -0,67
|
|AKFGY
|5,21
|780.756.502
|% 0,58
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9308
|26,9701
|% 0,01
|
|Euro
|29,9216
|29,9498
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,5471
|34,7204
|% -0,04
|
|Frank
|31,0729
|31,2601
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1644
|7,2004
|% -0,05
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.705
|1.705
|3,70
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-58,00
|
|Tam
|11.083
|11.190
|-119,00
|
|Yarım
|5.541
|5.621
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.810
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,36
|21,38
|0,02
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|0,31
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54SAYAS
Yüzde 5.33 oranında artışla 44.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 691 adet işlem
-
14:53XU100
Endeks 6, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 79, 454.00 milyon TL de
-
14:53FENER
Yüzde 6.03 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 962, 733 adet işlem
-
14:52ENJSA
Yüzde 7.59 oranında artışla 47.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 151, 610 adet işlem
-
14:51BVSAN
Yüzde 7.23 oranında artışla 69.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 146, 761 adet işlem