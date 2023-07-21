***ODAS* *CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS******CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CANTE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %76,77 oranında pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığı konumundaki Çan2 Termik A.Ş.'ye ait 40 Milyon adet hissesinin toplam 818.767.200 TL değerindeki pay satışı borsada bugün gerçekleştirmiş olup, elde edilecek kaynağın tamamı sermaye avansı olarak Çan2 Termik A.Ş.'ye aktarılacak ve tüm kaynak Çan2 Termik A.Ş' nin Yapı Kredi Bankası ve Halkbank konsorsiyumunun erken borç ödenmesinde kullanılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174134BIST