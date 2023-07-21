***ODAS* *CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2023 13:35
***ODAS******CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %76,77 oranında pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığı konumundaki Çan2 Termik A.Ş.'ye ait 40 Milyon adet hissesinin toplam 818.767.200 TL değerindeki pay satışı borsada bugün gerçekleştirmiş olup, elde edilecek kaynağın tamamı sermaye avansı olarak Çan2 Termik A.Ş.'ye aktarılacak ve tüm kaynak Çan2 Termik A.Ş' nin Yapı Kredi Bankası ve Halkbank konsorsiyumunun erken borç ödenmesinde kullanılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174134
BIST
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13:336.711
En Düşük
|Değişim
|: 0,43%
|| 28,56
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
13:3326,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1916
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
13:3329,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1246
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
13:331.700,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.700,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler13:33
|YEOTK
|145,20
|503.314.999
|% 10,00
|
|SDTTR
|180,40
|608.172.562
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|58.995.026
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|707.516.815
|% 9,99
|
|PSDTC
|52,45
|36.051.426
|% 9,96
|
|EUYO
|14,77
|966.593
|% -9,99
|
|RALYH
|69,75
|101.879.964
|% -9,94
|
|FORTE
|64,35
|13.740.012
|% -9,94
|
|ATSYH
|55,70
|2.773.470
|% -7,09
|
|CANTE
|20,34
|1.991.871.394
|% -6,27
|
|ASTOR
|97,55
|5.828.938.851
|% 8,75
|
|THYAO
|224,10
|3.484.399.221
|% -0,49
|
|TUPRS
|92,30
|2.698.423.162
|% 1,43
|
|CANTE
|20,34
|1.991.871.394
|% -6,27
|
|EUPWR
|182,30
|1.835.994.687
|% 7,81
|
|ZOREN
|3,92
|1.032.647.424
|% 5,66
|
|ODAS
|10,27
|1.548.977.678
|% 4,80
|
|SKBNK
|2,93
|432.043.345
|% -0,68
|
|EKGYO
|8,41
|968.816.402
|% -1,18
|
|CANTE
|20,34
|1.991.871.394
|% -6,27
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9321
|26,9386
|% 0,72
|
|Euro
|29,9625
|29,9741
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,5224
|34,6956
|% 0,56
|
|Frank
|30,9600
|31,1465
|% 0,67
|
|Riyal
|7,1603
|7,1962
|% 0,68
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-5,85
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.701
|6,53
|
|Cumhuriyet
|11.390
|11.562
|-104,00
|
|Tam
|11.126
|11.247
|-62,00
|
|Yarım
|5.563
|5.649
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,47
|0,16
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|1,00
|