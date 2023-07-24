***ODAS* *CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 13:27
***ODAS******CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %71,5659 oranında pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığı konumundaki Çan2 Termik A.Ş.'ye ait 41 Milyon adet hissesinin toplam 795.038.200TL değerindeki pay satışı borsada bugün gerçekleştirmiş olup, elde edilecek kaynağın tamamı sermaye avansı olarak Çan2 Termik A.Ş.'ye aktarılacak ve tüm kaynak Çan2 Termik A.Ş' nin Yapı Kredi Bankası ve Halkbank konsorsiyumunun erken borç ödenmesinde kullanılacaktır. Böylece bugün ve 21.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olan pay satışı işlemi ile birlikte toplam 1.613.805.400 TL değerinde hisse satışı yapılmış olup elde edilecek kaynağın tamamı erken borç ödemesinde kullanılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174519
BIST
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14:416.756
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 68,61
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.808
14:4126,9525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0156
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
14:4129,9389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0223
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8358
14:411.705,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.705,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler14:39
|CWENE
|278,30
|664.482.810
|% 10,00
|
|ASTOR
|106,70
|1.828.376.922
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|17.338.380
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|14.042.427
|% 10,00
|
|HUNER
|11,35
|173.549.507
|% 9,98
|
|BURCE
|191,40
|329.365.474
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|7.696.662
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|1.748.219
|% -9,95
|
|EUKYO
|8,20
|1.870.140
|% -9,89
|
|VANGD
|11,60
|4.998.780
|% -9,45
|
|THYAO
|225,40
|6.193.522.835
|% 0,81
|
|TUPRS
|93,30
|3.880.359.121
|% 2,08
|
|SASA
|62,30
|3.140.321.204
|% 2,30
|
|CANTE
|19,57
|2.851.302.564
|% -5,46
|
|ASELS
|71,85
|2.623.657.493
|% -0,48
|
|ZOREN
|4,31
|1.449.213.675
|% 8,02
|
|EKGYO
|8,30
|1.591.215.887
|% 0,24
|
|ODAS
|10,70
|1.847.574.589
|% 3,38
|
|SKBNK
|2,98
|453.098.578
|% -0,67
|
|AKFGY
|5,21
|780.756.502
|% 0,58
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9308
|26,9701
|% 0,01
|
|Euro
|29,9216
|29,9498
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,5471
|34,7204
|% -0,04
|
|Frank
|31,0729
|31,2601
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1644
|7,2004
|% -0,05
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.705
|1.705
|3,70
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-58,00
|
|Tam
|11.083
|11.190
|-119,00
|
|Yarım
|5.541
|5.621
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.810
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,36
|21,38
|0,02
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|0,31
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54SAYAS
Yüzde 5.33 oranında artışla 44.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 691 adet işlem
-
14:53XU100
Endeks 6, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 79, 454.00 milyon TL de
-
14:53FENER
Yüzde 6.03 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 962, 733 adet işlem
-
14:52ENJSA
Yüzde 7.59 oranında artışla 47.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 151, 610 adet işlem
-
14:51BVSAN
Yüzde 7.23 oranında artışla 69.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 146, 761 adet işlem