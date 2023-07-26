***ODAS* *CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2023 12:49
***ODAS******CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023 - 24.07.2023 - 25.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %61,5159 oranında pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığı konumundaki Çan2 Termik A.Ş.'ye ait 41.000.000 adet hissesinin toplam 669.631.400 TL değerindeki pay satışı borsada bugün gerçekleştirmiş olup, elde edilecek kaynağın tamamı sermaye avansı olarak Çan2 Termik A.Ş.'ye aktarılacak ve bu kaynaklarla beraber tüm konsorsiyum kredileri kapatılacaktır. Bu sayede grubun yapancı para birimi cinsinden kredisi kalmamış olup kur riskinden tamamen arınacaktır. Böylece bugün gerçekleşen işlem ve 21.07.2023-25.07.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerle birlikte 3.005.423.800 TL kaynak elde edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175304
BIST
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14:036.605
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,14
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0326,9583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0389
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0329,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1523
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
14:031.709,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.709,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler14:01
|GSDHO
|4,51
|468.096.098
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.046.784
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.926.913
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|477.800.661
|% -9,98
|
|YEOTK
|131,90
|1.017.497.472
|% -8,28
|
|ADEL
|274,90
|129.403.556
|% -7,78
|
|GESAN
|84,40
|1.621.571.750
|% -7,71
|
|YKBNK
|12,42
|4.840.053.333
|% -7,11
|
|YKBNK
|12,42
|4.840.053.333
|% -7,11
|
|ASTOR
|94,90
|3.777.424.378
|% -5,10
|
|KOZAL
|27,06
|3.486.981.484
|% 6,12
|
|THYAO
|217,90
|2.626.661.400
|% 0,28
|
|EREGL
|37,50
|2.533.389.634
|% 1,19
|
|YKBNK
|12,42
|4.840.053.333
|% -7,11
|
|CANTE
|16,61
|2.419.042.600
|% -3,49
|
|KOZAL
|27,06
|3.486.981.484
|% 6,12
|
|ODAS
|10,32
|1.202.856.597
|% 4,67
|
|EKGYO
|8,23
|982.876.255
|% 0,49
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9527
|26,9582
|% 0,14
|
|Euro
|29,8731
|29,8942
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,7241
|34,8982
|% 0,31
|
|Frank
|31,1350
|31,3225
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1641
|7,2000
|% 0,10
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|8,41
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|7,95
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.123
|11.207
|35,00
|
|Yarım
|5.553
|5.629
|17,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.815
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,39
|21,41
|0,04
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,78
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
-
14:16BURCE
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 095 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 2 kaybederek (% -0.10 ) 7, 165
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, CANTE
-
14:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GSDHO, INGRM
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, ASTOR, KOZAL