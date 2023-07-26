***ODAS* *CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS******CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CANTE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2023 - 24.07.2023 - 25.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %61,5159 oranında pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığı konumundaki Çan2 Termik A.Ş.'ye ait 41.000.000 adet hissesinin toplam 669.631.400 TL değerindeki pay satışı borsada bugün gerçekleştirmiş olup, elde edilecek kaynağın tamamı sermaye avansı olarak Çan2 Termik A.Ş.'ye aktarılacak ve bu kaynaklarla beraber tüm konsorsiyum kredileri kapatılacaktır. Bu sayede grubun yapancı para birimi cinsinden kredisi kalmamış olup kur riskinden tamamen arınacaktır. Böylece bugün gerçekleşen işlem ve 21.07.2023-25.07.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerle birlikte 3.005.423.800 TL kaynak elde edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175304BIST