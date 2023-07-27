***ODAS* *CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2023 11:49
***ODAS******CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023 - 24.07.2023 - 25.07.2023- 26.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki Çan2 Termik A.Ş.'ye ait 41 Milyon adet hissesinin toplam 689.364.800 TL değerindeki pay satışı borsada bugün gerçekleştirmiş olup, 21.07.2023-27.07.2023 tarihleri arasında yapılmış olan pay satışları ile toplam 3.694.788,600 TL kaynak elde edilmiş ve bu süreçte hedeflenen tüm pay satış işlemleri başarılı bir şekilde tamamlanmış ve süreç sonlandırılmıştır. Söz konusu pay satış işlemlerindeki hedef, şirket kredilerinin erken kapamalarını tamamlamak, yabancı para cinsinden yükümlülüklerini kapatmak, Şirketin sermaye yapısını güçlendirmek ve grubun çeşitli faaliyetlerinden elde edileceği gelirlerin serbest kalmasını sağlamaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175734
BIST
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13:586.813
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 69,27
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.842
13:5826,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0497
|Açılış
|: 26,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
13:5830,0557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2022
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,7097
13:581.712,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.712,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler13:56
|CVKMD
|255,20
|655.529.725
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|118.889.252
|% 10,00
|
|KTLEV
|32,56
|135.370.659
|% 10,00
|
|ZEDUR
|73,20
|42.189.357
|% 9,99
|
|GSDHO
|4,96
|171.275.052
|% 9,98
|
|PENTA
|27,18
|956.136.645
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|8.647.261
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|5.713.941
|% -9,99
|
|FORTE
|73,00
|164.689.652
|% -5,93
|
|EKIZ
|23,18
|957.671
|% -4,14
|
|KOZAL
|29,44
|6.944.315.949
|% 4,99
|
|YKBNK
|12,99
|4.507.192.128
|% 2,04
|
|CANTE
|18,80
|4.350.690.296
|% 6,58
|
|KOZAA
|63,80
|4.001.001.225
|% 5,11
|
|THYAO
|224,10
|3.886.634.685
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,99
|4.507.192.128
|% 2,04
|
|EKGYO
|8,47
|2.217.406.261
|% 1,80
|
|CANTE
|18,80
|4.350.690.296
|% 6,58
|
|KOZAL
|29,44
|6.944.315.949
|% 4,99
|
|ODAS
|11,29
|1.811.374.353
|% 4,15
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9528
|26,9583
|% 0,19
|
|Euro
|30,0219
|30,0415
|% 0,63
|
|Sterlin
|34,8333
|35,0080
|% 0,31
|
|Frank
|31,3523
|31,5412
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1645
|7,2005
|% 0,15
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|4,36
|
|Altın Gr.
|1.713
|1.713
|6,11
|
|Cumhuriyet
|11.402
|11.574
|25,00
|
|Tam
|11.153
|11.230
|-25,00
|
|Yarım
|5.568
|5.641
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.820
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,69
|21,71
|0,12
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,47
|