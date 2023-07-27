***ODAS* *CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS******CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CANTE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2023 - 24.07.2023 - 25.07.2023- 26.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki Çan2 Termik A.Ş.'ye ait 41 Milyon adet hissesinin toplam 689.364.800 TL değerindeki pay satışı borsada bugün gerçekleştirmiş olup, 21.07.2023-27.07.2023 tarihleri arasında yapılmış olan pay satışları ile toplam 3.694.788,600 TL kaynak elde edilmiş ve bu süreçte hedeflenen tüm pay satış işlemleri başarılı bir şekilde tamamlanmış ve süreç sonlandırılmıştır. Söz konusu pay satış işlemlerindeki hedef, şirket kredilerinin erken kapamalarını tamamlamak, yabancı para cinsinden yükümlülüklerini kapatmak, Şirketin sermaye yapısını güçlendirmek ve grubun çeşitli faaliyetlerinden elde edileceği gelirlerin serbest kalmasını sağlamaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175734BIST