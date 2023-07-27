***ODAS* *CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.07.2023 11:49
***ODAS******CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [CANTE]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023 - 24.07.2023 - 25.07.2023 - 26.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
27/07/2023 - 27/07/2023 tarihinde ÇAN2 TERMİK A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,53 - 17,40 TL fiyat aralığından 41.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÇAN2 TERMİK A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 27/07/2023 tarihi itibariyle %51,2659 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/07/2023 0 41.000.000 41.000.000 451.127.500 410.127.500 % 56,3909 % 56,3909 % 51,2659 % 51,2659
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175733
BIST
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13:586.813
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 69,27
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.842
13:5826,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0497
|Açılış
|: 26,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
13:5830,0557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2022
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,7097
13:581.713,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,40
|Açılış
|: 1.713,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler13:58
|KTLEV
|32,56
|135.402.014
|% 10,00
|
|CVKMD
|255,20
|659.550.990
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|118.911.612
|% 10,00
|
|ZEDUR
|73,20
|42.207.145
|% 9,99
|
|GSDHO
|4,96
|172.844.803
|% 9,98
|
|PENTA
|27,18
|956.775.945
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|8.647.261
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|5.713.941
|% -9,99
|
|FORTE
|72,80
|165.782.615
|% -6,19
|
|EKIZ
|23,18
|1.149.226
|% -4,14
|
|KOZAL
|29,42
|6.978.044.418
|% 4,92
|
|YKBNK
|13,01
|4.537.289.285
|% 2,20
|
|CANTE
|18,72
|4.366.490.759
|% 6,12
|
|KOZAA
|63,80
|4.020.518.727
|% 5,11
|
|THYAO
|224,00
|3.900.133.245
|% -0,04
|
|YKBNK
|13,01
|4.537.289.285
|% 2,20
|
|EKGYO
|8,48
|2.219.752.301
|% 1,92
|
|CANTE
|18,72
|4.366.490.759
|% 6,12
|
|KOZAL
|29,42
|6.978.044.418
|% 4,92
|
|ODAS
|11,27
|1.814.102.289
|% 3,97
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9512
|26,9567
|% 0,18
|
|Euro
|30,0315
|30,0557
|% 0,68
|
|Sterlin
|34,8314
|35,0061
|% 0,31
|
|Frank
|31,3457
|31,5345
|% 0,66
|
|Riyal
|7,1636
|7,1995
|% 0,14
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|4,14
|
|Altın Gr.
|1.712
|1.713
|6,02
|
|Cumhuriyet
|11.404
|11.576
|27,00
|
|Tam
|11.152
|11.228
|-27,00
|
|Yarım
|5.567
|5.640
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.820
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,71
|21,73
|0,15
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|0,49
|