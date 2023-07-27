***ODAS* *CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ODAS******CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [CANTE]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2023 - 24.07.2023 - 25.07.2023 - 26.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar27/07/2023 - 27/07/2023 tarihinde ÇAN2 TERMİK A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,53 - 17,40 TL fiyat aralığından 41.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÇAN2 TERMİK A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 27/07/2023 tarihi itibariyle %51,2659 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)27/07/2023 0 41.000.000 41.000.000 451.127.500 410.127.500 % 56,3909 % 56,3909 % 51,2659 % 51,2659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175733BIST