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***ODAS* *CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

27.07.2023 11:49
***ODAS* *CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***ODAS******CANTE*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [CANTE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023 - 24.07.2023 - 25.07.2023 - 26.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

27/07/2023 - 27/07/2023 tarihinde ÇAN2 TERMİK A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,53 - 17,40 TL fiyat aralığından  41.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÇAN2 TERMİK A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 27/07/2023 tarihi itibariyle %51,2659 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/07/2023 0 41.000.000 41.000.000 451.127.500 410.127.500 % 56,3909 % 56,3909 % 51,2659 % 51,2659




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175733


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KTLEV 32,56 135.402.014 % 10,00  
CVKMD 255,20 659.550.990 % 10,00  
KTSKR 66,55 118.911.612 % 10,00  
ZEDUR 73,20 42.207.145 % 9,99  
GSDHO 4,96 172.844.803 % 9,98  
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13:58 Alış Satış %  
Dolar 26,9512 26,9567 % 0,18  
Euro 30,0315 30,0557 % 0,68  
Sterlin 34,8314 35,0061 % 0,31  
Frank 31,3457 31,5345 % 0,66  
Riyal 7,1636 7,1995 % 0,14  
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13:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.976 4,14  
Altın Gr. 1.712 1.713 6,02  
Cumhuriyet 11.404 11.576 27,00  
Tam 11.152 11.228 -27,00  
Yarım 5.567 5.640 -14,00  
Çeyrek 2.792 2.820 -7,00  
Gümüş.Ons 25,03 25,07 0,12  
Gümüş Gr. 21,71 21,73 0,15  
B. Petrol 83,05 83,05 0,49  
Seans Raporu 13:58
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