ODAS* *ENJSA* *BAGFS* *TTKOM* *FROTO* *VERTU* *BJKAS* *EKGYO* *CIMSA* *TIRE* *ZOREN* *KUYAS* *GOODY* *KRDMA* *HEKTS* *AVISA* *KRDMB* *KRDMD* *GOZDE*

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler AVISA, BAGFS, BJKAS, CIMSA, DENGE, EKGYO, ENJSA, FROTO, GOODY, GOZDE, HEKTS, KRDMA, KRDMB, KRDMD, KATMR, KUYAS, TIRE, ODAS, OYAYO, PEKGY, SANEL, TAVHL, TUPRS, TTKOM, SISE, VAKBN, VAKFN, VERTU, ZORENSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S. TRAVAKFN91P9 VAKFN E 23.836.506,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. TRECUHE00018 AVISA E 0,524 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI BAGFAS BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.S. TRABAGFS91E2 BAGFS E 30,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. TRABJKAS91X6 BJKAS E 40.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. TRACIMSA91F9 CIMSA E 50.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI DENGE YATIRIM HOLDING A.S. TREDNGH00016 DENGE E 0,636 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEGYO00017 EKGYO E 40.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI ENERJISA ENERJI A.S. TREENSA00014 ENJSA E 10.900,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. TRAOTOSN91H6 FROTO E 795,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. TRAGOODY91E9 GOODY E 1,098 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI GÖZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREGZDF00014 GOZDE E 1,030 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI HEKTAS TICARET T.A.S. TRAHEKTS91E4 HEKTS E 1.234.728,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S. A GRUBU TRAKRDMA91G3 KRDMA E 95.851,784 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S.B GRUBU TRAKRDMB91G1 KRDMB E 2.468.023,570 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S.D GRUBU TRAKRDMR91G7 KRDMD E 441.137,072 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI KATMERCILER ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN SANAYI A.S. TREKTMR00015 KATMR E 0,100 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. TREKYAS00018 KUYAS E 0,620 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. TRATIREW91D1 TIRE E 250,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. TREODAS00014 ODAS E 0,492 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREOYAY00018 OYAYO E 39.618,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREPEGY00022 PEKGY E 0,432 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. TRESNEL00011 SANEL E 0,175 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. TRETAVH00018 TAVHL E 496,500 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. TRATUPRS91E8 TUPRS E 0,650 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.S. TRETTLK00013 TTKOM E 16.100,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI TÜRKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. TRASISEW91Q3 SISE E 0,676 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019 VAKBN E 37.150,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI VERUSATURK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S TREVRSA00019 VERTU E 10.566,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNUSENPAY SENEDI ZORLU ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM A.S. TRAZOREN91L8 ZOREN E 1.800,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935964