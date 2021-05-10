Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ODAS* *ENJSA* *BAGFS* *TTKOM* *FROTO* *VERTU* *BJKAS* *EKGYO* *CIMSA* *TIRE* *ZOREN* *KUYAS* *GOODY* *KRDMA* *HEKTS* *AVISA* *KRDMB* *KRDMD* *GOZDE*

10.05.2021 18:39



***ODAS******ENJSA******BAGFS******TTKOM******FROTO******VERTU******BJKAS******EKGYO******CIMSA******TIRE******ZOREN******KUYAS******GOODY******KRDMA******HEKTS******AVISA******KRDMB******KRDMD******GOZDE******VAKFN******DENGE******PEKGY******TUPRS******SISE******TAVHL******SANEL******KATMR******VAKBN******OYAYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler AVISA, BAGFS, BJKAS, CIMSA, DENGE, EKGYO, ENJSA, FROTO, GOODY, GOZDE, HEKTS, KRDMA, KRDMB, KRDMD, KATMR, KUYAS, TIRE, ODAS, OYAYO, PEKGY, SANEL, TAVHL, TUPRS, TTKOM, SISE, VAKBN, VAKFN, VERTU, ZOREN

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S. TRAVAKFN91P9 VAKFN E 23.836.506,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. TRECUHE00018 AVISA E 0,524 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI BAGFAS BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.S. TRABAGFS91E2 BAGFS E 30,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. TRABJKAS91X6 BJKAS E 40.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. TRACIMSA91F9 CIMSA E 50.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DENGE YATIRIM HOLDING A.S. TREDNGH00016 DENGE E 0,636 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEGYO00017 EKGYO E 40.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ENERJISA ENERJI A.S. TREENSA00014 ENJSA E 10.900,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. TRAOTOSN91H6 FROTO E 795,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. TRAGOODY91E9 GOODY E 1,098 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GÖZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREGZDF00014 GOZDE E 1,030 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI HEKTAS TICARET T.A.S. TRAHEKTS91E4 HEKTS E 1.234.728,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S. A GRUBU TRAKRDMA91G3 KRDMA E 95.851,784 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S.B GRUBU TRAKRDMB91G1 KRDMB E 2.468.023,570 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S.D GRUBU TRAKRDMR91G7 KRDMD E 441.137,072 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KATMERCILER ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN SANAYI A.S. TREKTMR00015 KATMR E 0,100 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. TREKYAS00018 KUYAS E 0,620 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. TRATIREW91D1 TIRE E 250,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. TREODAS00014 ODAS E 0,492 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREOYAY00018 OYAYO E 39.618,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREPEGY00022 PEKGY E 0,432 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. TRESNEL00011 SANEL E 0,175 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. TRETAVH00018 TAVHL E 496,500 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. TRATUPRS91E8 TUPRS E 0,650 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.S. TRETTLK00013 TTKOM E 16.100,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. TRASISEW91Q3 SISE E 0,676 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019 VAKBN E 37.150,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI VERUSATURK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S TREVRSA00019 VERTU E 10.566,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ZORLU ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM A.S. TRAZOREN91L8 ZOREN E 1.800,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935964


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.445
Değişim :  -1,10% |  -16,03
Açılış :  1.448  
Önceki Kapanış :  1.461  
En Yüksek
1.456 En Düşük
1.438
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,32 160.047.432 % 10,00  
SERVE 16,50 876.152 % 10,00  
ISGSY 17,77 36.260.716 % 9,96  
CANTE 5,59 148.076.126 % 9,82  
KARSN 4,41 531.819.085 % 8,35  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2805 8,2852 % 0,16  
Euro 10,0841 10,0981 % 0,59  
Sterlin 11,6785 11,7370 % 0,26  
Frank 9,1291 9,1841 % -0,16  
Riyal 2,2014 2,2125 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 0,97  
Altın Gr. 489 489 0,70  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,59 27,62 0,29  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,08  
B. Petrol 68,64 68,64 0,32  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru