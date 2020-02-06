***ODAS* *ISBIR* *BOLUC* *PETKM* *ASELS* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
06.02.2020 16:38
***ODAS******ISBIR******BOLUC******PETKM******ASELS******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ASELS, BOLUC, ISBIR, ODAS, PETKM, YKBNK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ASELS 1 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. E ZEYNEP ESIN ERDOGANARAS 247,866
BOLUC 2 BOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E NURI ÖZDEMIR 5.587,000
ISBIR 3 ISBIR HOLDING A.S. E METIN BILICI 1,080
ODAS 4 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E KORKUT ENES ÖZAL 789.099,676
ODAS 5 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E MEHMET FATIH ÖZAL 789.099,676
PETKM 6 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E ZEYNEP ESIN ERDOGANARAS 271,539
YKBNK 7 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E UNICREDIT S.P.A. 2.696.868.300,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817405
BIST