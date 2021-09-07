***ODAS* *JANTS* *ENKAI* *CIMSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
07.09.2021 16:47
***ODAS******JANTS******ENKAI******CIMSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler CIMSA, ENKAI, JANTS, ODAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
CIMSA 1 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E VALANTİN OFSANNA SİSAKYAN 2.678,400
ENKAI 2 ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş. E AYŞE AKÇAKAYA 59.565,307
JANTS 3 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HAŞİM ÜNVER 246,450
ODAS 4 ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. E ŞEMSİHAN KARACA 5.547.150,478
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962255
BIST
13:011.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:018,4662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
13:0110,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
13:01488,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,69
|Açılış
|: 488,44
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ORCAY
|14,33
|139.317.587
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.049.657
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|40.217.863
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|29.953.041
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|BURCE
|22,40
|18.289.440
|% -4,84
|
|BRMEN
|2,40
|69.422
|% -4,76
|
|GARAN
|9,45
|830.808.569
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,53
|363.852.036
|% 0,00
|
|HALKB
|4,78
|280.317.962
|% 2,36
|
|KRDMD
|7,27
|266.665.439
|% 0,14
|
|THYAO
|12,45
|262.654.012
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,53
|363.852.036
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|830.808.569
|% 0,43
|
|HALKB
|4,78
|280.317.962
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,59
|29.698.963
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,27
|266.665.439
|% 0,14
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4623
|8,4662
|% 0,05
|
|Euro
|10,0289
|10,0349
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6604
|11,7189
|% 0,39
|
|Frank
|9,1693
|9,2245
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2498
|2,2611
|% 0,04
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,83
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|15,41
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,45
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|0,16
|