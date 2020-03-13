***ODAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2020 09:07
***ODAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ODAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hafize Ayşegül Özal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827770
BIST
12:5295.265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 1.625,29
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:526,2645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0528
|Açılış
|: 6,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
12:526,9986
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0743
|Açılış
|: 6,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
12:52319,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,83
|Açılış
|: 319,53
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.248.267
|% 10,00
|
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|KUYAS
|1,06
|4.955.521
|% 9,28
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|AKGRT
|5,08
|3.320.809
|% -15,05
|
|ECZYT
|9,81
|22.007.829
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,92
|510.349.544
|% 2,30
|
|THYAO
|8,82
|449.260.719
|% 4,01
|
|GARAN
|9,16
|265.328.537
|% 4,81
|
|YKBNK
|2,22
|180.417.354
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|144.584.064
|% 1,50
|
|ODAS
|1,31
|121.152.738
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,89
|81.327.356
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,22
|180.417.354
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|144.584.064
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,17
|76.549.319
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8840
|7,9235
|% -0,34
|
|Frank
|6,6098
|6,6497
|% -0,80
|
|Riyal
|1,6664
|1,6748
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|7,77
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.114
|2.167
|-0,52
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,26
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,78
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,60
|34,60
|1,38
|