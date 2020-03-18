***ODAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 10:58
***ODAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ODAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Altay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830303
BIST
11:1286.216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -561,65
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
11:126,4506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4593
En Düşük
6,3873
11:127,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0471
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
11:12312,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,17
|Açılış
|: 312,35
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
310,07
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.057.205
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|593.457
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|CELHA
|6,19
|618.736
|% 9,95
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,10
|255.816.523
|% 0,55
|
|THYAO
|7,98
|245.963.374
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|222.176.339
|% -0,60
|
|TSPOR
|2,55
|130.156.006
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,04
|101.431.240
|% -0,49
|
|TSPOR
|2,55
|130.156.006
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,04
|101.431.240
|% -0,49
|
|ODAS
|1,22
|57.852.083
|% 3,39
|
|IHLAS
|0,45
|15.469.147
|% -2,17
|
|IHLGM
|0,80
|27.116.104
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7474
|7,7863
|% 0,78
|
|Frank
|6,6878
|6,7281
|% 0,88
|
|Riyal
|1,7157
|1,7243
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-25,77
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,88
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,35
|12,38
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,37
|28,37
|-0,36
|
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