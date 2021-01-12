***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.01.2021 18:43
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2019
Açıklamalar
Güncel Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/06/2011 17/06/2011 7839
3 18/03/2013 22/03/2013 8284
4 18/03/2013 22/03/2013 8284
6 18/03/2013 22/03/2013 8284
7 18/03/2013 22/03/2013 8284
8 18/03/2013 22/03/2013 8284
9 18/03/2013 22/03/2013 8284
10 18/03/2013 22/03/2013 8284
11 18/03/2013 22/03/2013 8284
12 18/03/2013 22/03/2013 8284
13 18/03/2013 22/03/2013 8284
14 18/03/2013 22/03/2013 8284
15 18/03/2013 22/03/2013 8284
16 18/03/2013 22/03/2013 8284
17 18/03/2013 22/03/2013 8284
18 18/03/2013 22/03/2013 8284
19 18/03/2013 22/03/2013 8284
20 18/03/2013 22/03/2013 8284
21 18/03/2013 22/03/2013 8284
GEÇİCİ 1 18/03/2013 22/03/2013 8284
GEÇİCİ 2 18/03/2013 22/03/2013 8284
GEÇİCİ 3 18/03/2013 22/03/2013 8284
GEÇİCİ 4 18/03/2013 22/03/2013 8284
GEÇİCİ 5 18/03/2013 22/03/2013 8284
6 22/07/2013 25/07/2013 8371
6 02/04/2014 08/04/2014 8545
22 02/04/2014 08/04/2014 8545
6 29/06/2015 03/07/2015 8855
3 03/05/2016 09/05/2016 9071
14 03/05/2016 09/05/2016 9071
6 21/04/2017 27/04/2017 9315
6 11/07/2018 17/07/2018 9622
6 05/04/2019 11/04/2019 9807
4 30/12/2020 31/12/2020 10236
6 30/12/2020 31/12/2020 10236
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901647
BIST