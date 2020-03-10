***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.750.000 44.242 -26.340.830 -52.258 639.252 21.868.966 23.859.961 99.745.060 255.514.393 26.439.103 281.953.496Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-319.489 -319.489 -319.489Transferler0 99.745.060 -99.745.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)812.135.180 812.135.180 812.135.180Dönem Karı (Zararı)-251.539.857 -251.539.857 -11.563.263 -263.103.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.943 -1.943 -1.943Sermaye Arttırımı13.200.000 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler135.750.000 44.242 -26.340.830 812.135.180 -54.501 13.839.252 21.868.966 123.285.532 -271.054.893 828.988.284 14.875.841 843.864.125Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.750.000 44.242 -26.340.830 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.858 828.988.284 14.875.840 843.864.124Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-251.539.858 251.539.858Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-83.288.677 -83.288.677 -83.288.677Dönem Karı (Zararı)-186.478.476 -186.478.476 -28.670.395 -215.148.871Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-222.325 -222.325 -222.325Sermaye Arttırımı158.992.950 28.216.265 59.837.136 247.046.351 247.046.351Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.157 -13.794.555 792.250.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-187.319.703 1.567.816.368Dönem Karı (Zararı)-186.478.476 -251.539.863Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 -186.522.422 -251.332.979Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 43.946 -206.884Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.972.431 1.756.273.526Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-31-33-36 80.609.942 44.637.891Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -83.849.683 1.037.834.652Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -561.006 3.006.106Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-83.288.677 1.034.828.546Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.982.341 1.409.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 1.818.985 691.537Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.150.340 717.602Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 13.016 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler109.339.443 -38.388.657Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -100.594.248 -54.207.502Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 217.388.643 25.325.459Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 5.798.847 6.800.232Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -13.253.799 -16.306.846Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40 412.143.228Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -39.503.681 41.468.699Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 -279.797Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -279.797Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler39 -206.884İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.935.535 269.218.517Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler39 -28.670.396 -11.563.262İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-39.591.333 63.069.345Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 22.805.174Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -52.375.158 -5.788.920İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -52.375.158 -5.788.920Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -7.293.314 -35.827.154İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -8.490.581 -17.182.557İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 1.197.267 -18.644.597Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -57.179.260 -63.070.645Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -18.703.657 17.809.072Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 15.718.143 88.773.444İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 15.718.143 88.773.444Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 9.949.882 2.538.243Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.983.345 3.436.087İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 9.077.061 -529.662İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 17.906.284 3.965.749Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 54.280.382 -7.725.182İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.971.696 40.119.226Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 10.711.153 77.505.515Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -21.682.849 -37.386.289Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-187.097.378 1.567.803.008Alınan Temettüler4 15.303Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -222.325 -1.943YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-95.311.414 -1.848.915.458Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 802.225Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 802.225Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.311.414 -1.849.717.683Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -75.021.289 -1.835.921.416Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -20.290.125 -13.796.267FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI291.853.672 164.307.122Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 247.046.351 13.200.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri420.074.946 823.401.172Kredilerden Nakit Girişleri37 405.467.520 393.063.697Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri37 12.399.459 430.337.475Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri37 2.207.967 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-372.577.923 -674.163.191Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -279.417.088 -299.123.868İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 -51.575.016 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları37 -41.585.819 -375.039.323Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -2.689.702 1.869.141YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.222.555 -116.791.968NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.222.555 -116.791.968DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.133.365 123.925.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.355.920 7.133.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 16.355.919 7.133.365Ticari Alacaklar6-7 131.834.270 84.642.356İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 131.834.270 84.642.356Diğer Alacaklar6-9 55.209.315 48.372.532İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 36.053.981 27.563.400İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.155.334 20.809.132Stoklar10 143.337.545 86.158.285Peşin Ödenmiş Giderler12 27.411.475 12.164.892İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 27.411.475 12.164.892Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25-40 0 0Diğer Dönen Varlıklar29 178.951.670 125.591.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 178.951.670 125.591.830ARA TOPLAM553.100.194 364.063.260Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 575.305 531.359TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR553.675.499 364.594.619DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 645.573 243.643İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 645.573 243.643Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 2.135.535 200.000Maddi Duran Varlıklar14 2.478.541.012 2.563.015.928Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 62.132.440 46.244.728Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-18 62.132.440 46.244.728Peşin Ödenmiş Giderler12 3.760.397 303.323İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.760.397 303.323Ertelenmiş Vergi Varlığı40 32.200.012 39.234.734Diğer Duran Varlıklar29 98.705.489 62.226.180İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 98.705.489 62.226.180TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.678.120.458 2.711.468.536TOPLAM VARLIKLAR3.231.795.957 3.076.063.155KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 66.508.048 55.753.759İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 66.508.048 55.753.759Banka Kredileri47 59.659.824 49.542.893Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 6.848.224 6.210.866Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 586.803.729 354.706.373İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 586.803.729 354.706.373Banka Kredileri47 586.803.729 354.706.373Diğer Finansal Yükümlülükler47 92.330.497 171.080.031Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 92.330.497 171.080.031Ticari Borçlar6-7 288.073.343 285.547.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 288.073.343 285.547.729Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 16.895.496 5.126.629Diğer Borçlar6-9 31.978.245 10.719.123İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 22.522.228 378.956İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 9.456.017 10.340.167Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 104.488.343 50.207.961İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 104.488.343 50.207.961Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 83.554Kısa Vadeli Karşılıklar25-29 1.150.340 845.602Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar29 1.150.340 845.602Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 33.950.286 25.325.459İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 33.950.286 25.325.459ARA TOPLAM1.222.178.327 959.396.220TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.222.178.327 959.396.220UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 1.128.098.571 1.147.243.686İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.128.098.571 1.147.243.686Banka Kredileri47 1.124.009.826 1.140.024.004Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 4.088.745 7.219.682Diğer Borçlar6-9 5.678.453 15.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 5.678.453 15.500Uzun Vadeli Karşılıklar25-27 3.725.956 1.608.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 3.540.912 1.436.896Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 185.044 172.028Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 77.396.298 123.934.700Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.467.750İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.467.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.217.367.028 1.272.802.810TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.439.545.355 2.232.199.030ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 806.045.157 828.988.284Ödenmiş Sermaye30 294.742.950 135.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 28.260.507 44.242Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -26.340.830 -26.340.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 728.569.977 812.080.979Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 728.846.503 812.135.180Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 728.846.503 812.135.180Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -276.526 -54.201Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 73.676.388 13.839.252Diğer Özkaynak Payları30 21.868.966 21.868.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -128.254.325 123.285.532Net Dönem Karı veya Zararı41 -186.478.476 -251.539.857Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 -13.794.555 14.875.841TOPLAM ÖZKAYNAKLAR792.250.602 843.864.125TOPLAM KAYNAKLAR3.231.795.957 3.076.063.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 938.450.745 886.644.695Satışların Maliyeti28-31 -762.339.522 -830.719.105TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)176.111.223 55.925.590BRÜT KAR (ZARAR)176.111.223 55.925.590Genel Yönetim Giderleri33 -21.233.651 -17.635.541Pazarlama Giderleri33 -7.504.974 -15.892.048Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 27.052.093 51.735.507Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -49.129.000 -49.689.902ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)125.295.691 24.443.606Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.932.410 340.633Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -764 -620.430Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 33.742 15.303FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)127.261.079 24.179.112Finansman Gelirleri37 304.432.358 192.808.523Finansman Giderleri37 -662.820.164 -436.680.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-231.126.727 -219.693.083Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15.933.910 -43.203.153Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -15.387 -1.742.592Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 15.949.297 -41.460.561SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-215.192.817 -262.896.236DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 43.946 -206.884DÖNEM KARI (ZARARI)-215.148.871 -263.103.120Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 -28.670.395 -11.563.263Ana Ortaklık Payları30 -186.478.476 -251.539.857Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-83.511.001 812.133.237Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-106.780.355 1.034.828.546Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -285.031 -2.491Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 23.554.385 -222.692.818Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi23.491.678 -222.692.270Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi62.707 -548Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-83.511.001 812.133.237TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-298.659.872 549.030.117Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-39.798.938 24.129.625Ana Ortaklık Payları-258.860.934 524.900.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826597BIST