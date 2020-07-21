***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
21.07.2020 08:21
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 812.135.180 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.858 828.988.283 14.875.840 843.864.123
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 -18.658 -18.658
Transferler
0 -251.539.858 251.539.858
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
173.951.674 173.951.674
Dönem Karı (Zararı)
-105.384.169 -105.384.169 -18.046.439 -123.430.608
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.658 0 0
Sermaye Arttırımı
158.992.950 28.158.724 -13.200.000 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
294.742.950 28.202.966 -26.340.830 812.135.180 -72.859 639.252 21.868.966 -128.254.327 -105.384.169 897.537.133 -3.170.599 894.366.534
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.156 -13.794.554 792.250.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-186.478.476 186.478.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-212.172.619 -212.172.619 -14.704.485 -226.877.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-303.291 -303.291 -303.291
Sermaye Arttırımı
305.257.050 31.833.566 -73.037.137 264.053.480 264.053.480
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -579.817 639.252 21.868.966 -314.732.799 -212.172.619 857.622.727 -28.499.039 829.123.688
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.303.227 -38.171.487
Dönem Karı (Zararı)
-212.172.621 -105.384.169
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -212.150.400 -105.482.503
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -22.221 98.334
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
202.707.876 114.274.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-28-33-36 45.973.403 47.054.664
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.834.329 -354.038
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.834.329 -354.038
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.189.181 2.637.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 921.989 1.661.884
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.267.192 968.638
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 6.508
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
178.946.539 89.898.666
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -60.043.472 -74.862.418
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 237.739.179 185.550.850
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 58.682.840 9.660.842
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -57.432.008 -30.450.608
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -2.100.448 -6.875.918
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4 -9.430.644 -39.335
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -14.704.484 -18.046.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-84.535.191 -47.043.289
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -107.394.005 -102.375.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -107.394.005 -102.375.530
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -18.452.065 -14.007.628
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.351.462 -21.572.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -16.100.603 7.565.123
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -42.276.231 2.026.796
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 3.248.557 -10.462.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 14.131.343 57.366.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 14.131.343 57.366.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -8.969.900 8.812.043
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.691.641 15.241.968
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.160.794 10.292.542
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 15.852.435 4.949.426
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -44.794.862 -2.721.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.280.331 -924.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 139.662.738 23.725.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -33.382.407 -24.650.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-93.999.936 -38.152.829
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -303.291 -18.658
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.289.167 -72.972.759
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -3.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 58.308 1.695
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 58.308 1.695
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.347.475 -72.971.329
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -41.895.846 -68.568.603
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -17.451.629 -4.402.726
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.927.798 124.941.254
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 264.053.480 173.951.674
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.038.535 175.191.151
Kredilerden Nakit Girişleri
37 215.424.893 143.506.552
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 2.613.642 31.684.599
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-281.237.837 -222.055.342
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -245.194.284 -129.464.697
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 0 -51.575.016
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -35.604.574 -41.015.629
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 -438.979 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 73.620 -2.146.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.335.404 13.797.008
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.335.404 13.797.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.355.919 7.133.365
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.691.323 20.930.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 63.691.323 16.355.919
Ticari Alacaklar
6-7 193.256.141 131.834.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 193.256.141 131.834.270
Diğer Alacaklar
6-9 57.637.860 55.209.315
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 38.405.443 36.053.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.232.417 19.155.334
Stoklar
10 185.613.776 143.337.545
Peşin Ödenmiş Giderler
12 22.229.045 27.411.475
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 22.229.045 27.411.475
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 286.733 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 115.372.350 178.951.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 115.372.350 178.951.670
ARA TOPLAM
638.087.228 553.100.194
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 553.084 575.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
638.640.312 553.675.499
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 2.124.062 645.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.124.062 645.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 11.566.179 2.135.535
Maddi Duran Varlıklar
14 2.477.325.015 2.478.541.012
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 76.664.201 62.132.440
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 76.664.201 62.132.440
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.694.270 3.760.397
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.694.270 3.760.397
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 32.333.115 32.200.012
Diğer Duran Varlıklar
29 82.401.031 98.705.488
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 82.401.031 98.705.488
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.688.107.873 2.678.120.461
TOPLAM VARLIKLAR
3.326.748.185 3.231.795.960
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 63.358.763 66.508.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 63.358.763 66.508.048
Banka Kredileri
47 55.819.128 59.659.824
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 7.539.635 6.848.224
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 727.026.519 586.803.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 727.026.519 586.803.729
Banka Kredileri
47 727.026.519 586.803.729
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 58.910.397 92.330.497
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 58.910.397 92.330.497
Ticari Borçlar
6-7 259.238.825 288.073.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 259.238.825 288.073.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 8.847.585 16.895.496
Diğer Borçlar
6-9 29.653.814 31.978.245
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 7.295.223 9.456.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 22.358.591 22.522.228
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 59.693.481 104.488.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 59.693.481 104.488.343
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 294.500 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-29 1.267.195 1.150.340
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29 1.267.195 1.150.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 22.760.233 33.950.286
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 22.760.233 33.950.286
ARA TOPLAM
1.231.051.312 1.222.178.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.231.051.312 1.222.178.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.176.298.430 1.128.098.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.176.298.430 1.128.098.571
Banka Kredileri
47 1.172.827.476 1.124.009.826
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 3.470.954 4.088.745
Diğer Borçlar
6-9 7.228.378 5.678.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.228.378 5.678.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 4.647.945 3.725.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.462.901 3.540.912
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 185.044 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 75.428.953 77.396.298
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 2.969.479 2.467.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.969.479 2.467.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.266.573.185 1.217.367.028
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.497.624.497 2.439.545.355
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 857.622.727 806.045.160
Ödenmiş Sermaye
30 600.000.000 294.742.950
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 60.094.073 28.260.507
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 728.266.686 728.569.977
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 728.846.503 728.846.503
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 728.846.503 728.846.503
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -579.817 -276.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 73.676.388
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -314.732.799 -128.254.325
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -212.172.621 -186.478.473
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -28.499.039 -13.794.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
829.123.688 792.250.605
TOPLAM KAYNAKLAR
3.326.748.185 3.231.795.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 478.611.774 471.413.445 283.441.521 326.217.195
Satışların Maliyeti
28-31 -355.407.190 -407.774.002 -188.565.112 -260.459.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.204.584 63.639.443 94.876.409 65.758.114
BRÜT KAR (ZARAR)
123.204.584 63.639.443 94.876.409 65.758.114
Genel Yönetim Giderleri
33 -14.838.242 -9.960.599 -7.621.668 -5.156.568
Pazarlama Giderleri
33 -1.446.025 -1.501.200 -1.303.867 -247.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 28.572.156 37.861.395 5.586.664 10.633.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -51.154.444 -42.012.194 -11.404.188 -5.805.324
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.338.029 48.026.845 80.133.350 65.182.600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 51.695 0 51.695 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -764 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 9.430.644 73.077 4.769.374 73.077
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
93.820.368 48.099.158 84.954.419 65.255.677
Finansman Gelirleri
37 70.009.108 195.660.351 3.098.490 66.235.267
Finansman Giderleri
37 -392.404.762 -374.159.108 -153.920.640 -132.098.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-228.575.286 -130.399.599 -65.867.731 -607.693
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.720.403 6.870.656 -2.900.753 -162.600
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -294.500 0 -294.500 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.014.903 6.870.656 -2.606.253 -162.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-226.854.883 -123.528.943 -68.768.484 -770.293
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -22.221 98.334 -10.060 -28.121
DÖNEM KARI (ZARARI)
-226.877.104 -123.430.609 -68.778.544 -798.414
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -14.704.485 -18.046.440 -4.174.215 -3.889.792
Ana Ortaklık Payları
30 -212.172.619 -105.384.169 -64.604.329 3.091.378
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-303.291 18.658 -296.202 53.259
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -388.835 23.920 -379.747 68.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 85.544 -5.262 83.545 -15.021
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
85.544 -5.262 83.545 -15.021
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-303.291 18.658 -296.202 53.259
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-227.180.395 -123.411.951 -69.074.746 -745.155
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.724.142 -18.043.712 -4.193.399 -3.883.069
Ana Ortaklık Payları
-212.456.253 -105.368.239 -64.881.347 3.137.914
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860604
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