***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.750.000 44.242 -26.340.830 812.135.180 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.858 828.988.283 14.875.840 843.864.123Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 -18.658 -18.658Transferler0 -251.539.858 251.539.858Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)173.951.674 173.951.674Dönem Karı (Zararı)-105.384.169 -105.384.169 -18.046.439 -123.430.608Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.658 0 0Sermaye Arttırımı158.992.950 28.158.724 -13.200.000 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler294.742.950 28.202.966 -26.340.830 812.135.180 -72.859 639.252 21.868.966 -128.254.327 -105.384.169 897.537.133 -3.170.599 894.366.534Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.156 -13.794.554 792.250.602Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-186.478.476 186.478.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)-212.172.619 -212.172.619 -14.704.485 -226.877.104Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-303.291 -303.291 -303.291Sermaye Arttırımı305.257.050 31.833.566 -73.037.137 264.053.480 264.053.480Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -579.817 639.252 21.868.966 -314.732.799 -212.172.619 857.622.727 -28.499.039 829.123.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.303.227 -38.171.487Dönem Karı (Zararı)-212.172.621 -105.384.169Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 -212.150.400 -105.482.503Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 -22.221 98.334Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler202.707.876 114.274.629Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-28-33-36 45.973.403 47.054.664Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 1.834.329 -354.038Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.834.329 -354.038Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.189.181 2.637.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 921.989 1.661.884Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.267.192 968.638Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 6.508Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler178.946.539 89.898.666Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -60.043.472 -74.862.418Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 237.739.179 185.550.850Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 58.682.840 9.660.842Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -57.432.008 -30.450.608Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -2.100.448 -6.875.918Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler39 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4 -9.430.644 -39.335Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30 -14.704.484 -18.046.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-84.535.191 -47.043.289Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -107.394.005 -102.375.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -107.394.005 -102.375.530Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -18.452.065 -14.007.628İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.351.462 -21.572.751İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -16.100.603 7.565.123Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -42.276.231 2.026.796Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 3.248.557 -10.462.009Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 14.131.343 57.366.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 14.131.343 57.366.905Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -8.969.900 8.812.043Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.691.641 15.241.968İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.160.794 10.292.542İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 15.852.435 4.949.426Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -44.794.862 -2.721.284İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.280.331 -924.550Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 139.662.738 23.725.919Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -33.382.407 -24.650.469Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-93.999.936 -38.152.829Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -303.291 -18.658YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-59.289.167 -72.972.759Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 0 -3.125Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 58.308 1.695Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 58.308 1.695Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-59.347.475 -72.971.329Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -41.895.846 -68.568.603Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -17.451.629 -4.402.726FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI200.927.798 124.941.254Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 264.053.480 173.951.674Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri218.038.535 175.191.151Kredilerden Nakit Girişleri37 215.424.893 143.506.552Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri37 2.613.642 31.684.599Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-281.237.837 -222.055.342Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -245.194.284 -129.464.697İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 0 -51.575.016Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları37 -35.604.574 -41.015.629Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 -438.979 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 73.620 -2.146.229YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.335.404 13.797.008NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.335.404 13.797.008DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.355.919 7.133.365DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ63.691.323 20.930.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 63.691.323 16.355.919Ticari Alacaklar6-7 193.256.141 131.834.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 193.256.141 131.834.270Diğer Alacaklar6-9 57.637.860 55.209.315İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 38.405.443 36.053.981İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.232.417 19.155.334Stoklar10 185.613.776 143.337.545Peşin Ödenmiş Giderler12 22.229.045 27.411.475İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 22.229.045 27.411.475Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25-40 286.733 0Diğer Dönen Varlıklar29 115.372.350 178.951.670İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 115.372.350 178.951.670ARA TOPLAM638.087.228 553.100.194Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 553.084 575.305TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR638.640.312 553.675.499DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 2.124.062 645.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.124.062 645.577Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 11.566.179 2.135.535Maddi Duran Varlıklar14 2.477.325.015 2.478.541.012Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 76.664.201 62.132.440Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-18 76.664.201 62.132.440Peşin Ödenmiş Giderler12 5.694.270 3.760.397İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.694.270 3.760.397Ertelenmiş Vergi Varlığı40 32.333.115 32.200.012Diğer Duran Varlıklar29 82.401.031 98.705.488İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 82.401.031 98.705.488TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.688.107.873 2.678.120.461TOPLAM VARLIKLAR3.326.748.185 3.231.795.960KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 63.358.763 66.508.048İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 63.358.763 66.508.048Banka Kredileri47 55.819.128 59.659.824Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 7.539.635 6.848.224Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 727.026.519 586.803.729İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 727.026.519 586.803.729Banka Kredileri47 727.026.519 586.803.729Diğer Finansal Yükümlülükler47 58.910.397 92.330.497Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 58.910.397 92.330.497Ticari Borçlar6-7 259.238.825 288.073.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 259.238.825 288.073.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 8.847.585 16.895.496Diğer Borçlar6-9 29.653.814 31.978.245İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 7.295.223 9.456.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 22.358.591 22.522.228Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 59.693.481 104.488.343İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 59.693.481 104.488.343Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 294.500 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-29 1.267.195 1.150.340Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar29 1.267.195 1.150.340Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 22.760.233 33.950.286İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 22.760.233 33.950.286ARA TOPLAM1.231.051.312 1.222.178.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.231.051.312 1.222.178.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 1.176.298.430 1.128.098.571İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.176.298.430 1.128.098.571Banka Kredileri47 1.172.827.476 1.124.009.826Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 3.470.954 4.088.745Diğer Borçlar6-9 7.228.378 5.678.453İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 7.228.378 5.678.453Uzun Vadeli Karşılıklar25-27 4.647.945 3.725.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 4.462.901 3.540.912Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 185.044 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 75.428.953 77.396.298Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 2.969.479 2.467.750İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.969.479 2.467.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.266.573.185 1.217.367.028TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.497.624.497 2.439.545.355ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 857.622.727 806.045.160Ödenmiş Sermaye30 600.000.000 294.742.950Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 60.094.073 28.260.507Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -26.340.830 -26.340.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 728.266.686 728.569.977Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 728.846.503 728.846.503Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 728.846.503 728.846.503Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -579.817 -276.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 639.252 73.676.388Diğer Özkaynak Payları30 21.868.966 21.868.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -314.732.799 -128.254.325Net Dönem Karı veya Zararı41 -212.172.621 -186.478.473Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 -28.499.039 -13.794.555TOPLAM ÖZKAYNAKLAR829.123.688 792.250.605TOPLAM KAYNAKLAR3.326.748.185 3.231.795.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 478.611.774 471.413.445 283.441.521 326.217.195Satışların Maliyeti28-31 -355.407.190 -407.774.002 -188.565.112 -260.459.081TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)123.204.584 63.639.443 94.876.409 65.758.114BRÜT KAR (ZARAR)123.204.584 63.639.443 94.876.409 65.758.114Genel Yönetim Giderleri33 -14.838.242 -9.960.599 -7.621.668 -5.156.568Pazarlama Giderleri33 -1.446.025 -1.501.200 -1.303.867 -247.434Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 28.572.156 37.861.395 5.586.664 10.633.812Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -51.154.444 -42.012.194 -11.404.188 -5.805.324ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.338.029 48.026.845 80.133.350 65.182.600Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 51.695 0 51.695 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 -764 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 9.430.644 73.077 4.769.374 73.077FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)93.820.368 48.099.158 84.954.419 65.255.677Finansman Gelirleri37 70.009.108 195.660.351 3.098.490 66.235.267Finansman Giderleri37 -392.404.762 -374.159.108 -153.920.640 -132.098.637SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-228.575.286 -130.399.599 -65.867.731 -607.693Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.720.403 6.870.656 -2.900.753 -162.600Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -294.500 0 -294.500 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 2.014.903 6.870.656 -2.606.253 -162.600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-226.854.883 -123.528.943 -68.768.484 -770.293DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 -22.221 98.334 -10.060 -28.121DÖNEM KARI (ZARARI)-226.877.104 -123.430.609 -68.778.544 -798.414Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 -14.704.485 -18.046.440 -4.174.215 -3.889.792Ana Ortaklık Payları30 -212.172.619 -105.384.169 -64.604.329 3.091.378Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-303.291 18.658 -296.202 53.259Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -388.835 23.920 -379.747 68.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 85.544 -5.262 83.545 -15.021Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi85.544 -5.262 83.545 -15.021Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-303.291 18.658 -296.202 53.259TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-227.180.395 -123.411.951 -69.074.746 -745.155Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-14.724.142 -18.043.712 -4.193.399 -3.883.069Ana Ortaklık Payları-212.456.253 -105.368.239 -64.881.347 3.137.914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860604BIST