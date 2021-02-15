***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.750.000 13.200.000 44.242 -26.340.830 812.135.180 -54.201 639.252 21.868.966 123.285.534 -250.333.074 830.195.067 13.669.056 843.864.123Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-222.325 -222.325Transferler-13.200.000 -250.333.074 250.333.074 -13.200.000 -13.200.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-83.288.677 -83.288.677Dönem Karı (Zararı)-187.686.475 -187.686.475 -27.463.611 -215.150.086Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-83.288.677 -222.325Sermaye Arttırımı158.992.950 73.037.136 28.216.265 260.246.353 260.246.353Dönem Sonu Bakiyeler294.742.950 73.037.136 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 639.252 21.868.966 -127.047.540 -187.686.475 806.043.943 -13.794.555 792.249.388Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler294.742.950 73.037.136 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 639.252 21.868.966 -127.047.540 -187.686.475 806.043.943 -13.794.555 792.249.388Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-73.037.136 -187.686.475 187.686.475 -73.037.136 0 -73.037.136Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-246.670.717 -246.670.717 -2.444.180 -249.114.897Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-368.583 -368.583 0 -368.583Sermaye Arttırımı305.257.050 31.833.566 337.090.616 0 337.090.616Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-15.064.000 -12.169.688 -27.233.688 8.599.691 -18.633.997Dönem Sonu Bakiyeler600.000.000 0 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -645.109 639.252 21.868.966 -326.903.703 -246.670.717 795.824.435 -7.639.044 788.185.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.242.434 -187.319.702Dönem Karı (Zararı)-246.670.717 -187.686.475Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 -246.692.331 -187.730.421Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 21.614 43.946Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler270.028.569 48.438.491Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-28-33-36 96.826.911 80.609.941Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 4.749.440 -83.642.684Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.749.440 -354.007Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 0 -83.288.677Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.789.946 2.982.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 1.324.371 1.818.985Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 2.465.575 1.150.340Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 13.016Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.095.406 -67.983.386Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -41.836.562 -92.958.462Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 39.996.040 31.962.619Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 8.952.509 106.006.200Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -5.016.581 -112.993.743Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40 389.658.366 183.438.357Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -206.013.321 -39.502.467Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler30 -12.169.690 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4-30 -15.064.000 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30 6.155.511 -27.463.611İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler43.253.165 -47.849.393Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -36.273.789 -138.863.612İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -36.273.789 -138.863.612Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.469.825 -28.854.998İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 2.863.316 -16.126.367İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -7.333.141 -12.728.631Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -50.374.698 -57.179.260Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 6.374.381 -18.703.657Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.164.458 95.730.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -9.164.458 95.730.091Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -12.637.598 9.949.882Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler93.015.733 48.699.009İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 83.684.235 11.064.728İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 9.331.498 37.634.281Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -54.575.840 54.280.382İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler111.359.259 -12.907.230Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 142.559.375 8.775.619Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -31.200.116 -21.682.849Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları66.611.017 -187.097.377Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -368.583 -222.325YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-162.448.237 -95.311.414Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-162.448.237 -95.311.414Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -132.378.012 -75.021.289Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -30.070.225 -20.290.125FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.281.124 291.853.670Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 264.053.480 247.046.351Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri626.779.745 420.074.946Kredilerden Nakit Girişleri37 580.055.690 405.467.520Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri37 42.355.747 12.399.459Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri20-37 4.368.308 2.207.967Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-792.802.459 -372.774.049Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -775.355.859 -279.417.090İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 0 -51.575.016Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları37 -15.687.271 -41.585.819Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 -1.759.329 -196.124Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -2.749.642 -2.493.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-924.679 9.222.554NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-924.679 9.222.554DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 16.355.919 7.133.365DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 15.431.240 16.355.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 15.431.240 16.355.919Ticari Alacaklar6-7 159.705.970 131.834.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 159.705.970 131.834.270Diğer Alacaklar6-9 61.308.182 62.845.101İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 40.826.451 43.689.767İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 20.481.731 19.155.334Stoklar10 193.712.243 143.337.545Peşin Ödenmiş Giderler12 20.118.368 27.411.475İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 20.118.368 27.411.475Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25-40 339.428 0Diğer Dönen Varlıklar29 64.895.761 171.315.883İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 64.895.761 171.315.883ARA TOPLAM515.511.192 553.100.193Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 596.919 575.305TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR516.108.111 553.675.498DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 1.352.461 645.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.352.461 645.577Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 27.264.636 2.135.535Maddi Duran Varlıklar14 2.521.085.578 2.478.541.012Kullanım Hakkı Varlıkları20 4.609.858 1.974.892Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-10 80.599.342 60.157.548Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-18 80.599.342 60.157.548Peşin Ödenmiş Giderler12 4.679.123 3.760.397İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.679.123 3.760.397Ertelenmiş Vergi Varlığı40 171.470.932 32.200.013Diğer Duran Varlıklar29 78.912.655 98.705.489İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 78.912.655 98.705.489TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.889.974.585 2.678.120.463TOPLAM VARLIKLAR3.406.082.696 3.231.795.961KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 108.275.649 66.508.048İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 108.275.649 66.508.048Banka Kredileri47 100.638.111 59.659.824Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 7.637.538 6.848.224Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 420.115.199 586.803.729İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 420.115.199 586.803.729Banka Kredileri47 420.115.199 586.803.729Diğer Finansal Yükümlülükler47 78.263.971 92.330.497Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 78.263.971 92.330.497Ticari Borçlar6-7 275.414.380 288.073.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 275.414.380 288.073.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 5.582.269 16.895.496Diğer Borçlar6-9 118.810.291 33.965.912İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 95.127.919 11.443.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 23.682.372 22.522.228Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 49.912.503 104.488.343İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 49.912.503 104.488.343Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 803.764 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 6.510.828 4.042.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 4.045.253 2.892.631Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.465.575 1.150.340Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 39.996.040 31.962.619İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 39.996.040 31.962.619ARA TOPLAM1.103.684.894 1.225.070.958TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.103.684.894 1.225.070.958UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 1.487.972.037 1.128.098.573İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.487.972.037 1.128.098.573Banka Kredileri47 1.487.422.249 1.124.009.828Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 549.788 4.088.745Diğer Borçlar6-9 12.327.731 5.678.453İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 12.327.731 5.678.453Uzun Vadeli Karşılıklar25-27 1.460.981 833.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 1.275.937 648.281Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 185.044 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 10.655.111 77.397.513Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 1.796.551 2.467.751İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.796.551 2.467.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.514.212.411 1.214.475.615TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.617.897.305 2.439.546.573ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 795.824.435 806.043.943Ödenmiş Sermaye30 600.000.000 294.742.950Sermaye Avansı0 73.037.136Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 60.094.073 28.260.507Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -41.404.830 -26.340.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 728.201.394 728.569.977Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 728.846.503 728.846.503Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 728.846.503 728.846.503Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -645.109 -276.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 639.252 639.252Diğer Özkaynak Payları30 21.868.966 21.868.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -326.903.703 -127.047.540Net Dönem Karı veya Zararı41 -246.670.717 -187.686.475Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 -7.639.044 -13.794.555TOPLAM ÖZKAYNAKLAR788.185.391 792.249.388TOPLAM KAYNAKLAR3.406.082.696 3.231.795.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 975.140.238 938.450.745Satışların Maliyeti28-31 -738.059.056 -762.339.522TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)237.081.182 176.111.223BRÜT KAR (ZARAR)237.081.182 176.111.223Genel Yönetim Giderleri33 -29.036.317 -21.233.652Pazarlama Giderleri33 -19.294.843 -7.504.974Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 52.604.995 27.052.093Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -59.013.283 -49.129.000ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)182.341.734 125.295.690Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 368.270 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 -764Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 25.165.763 1.966.152FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)207.875.767 127.261.078Finansman Gelirleri37 189.196.751 285.092.867Finansman Giderleri37 -851.314.626 -643.480.674SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-454.242.108 -231.126.729Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri205.105.597 15.932.697Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -803.764 -15.387Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 205.909.361 15.948.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-249.136.511 -215.194.032DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 21.614 43.946DÖNEM KARI (ZARARI)-249.114.897 -215.150.086Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 -2.444.180 -27.463.611Ana Ortaklık Payları30 -246.670.717 -187.686.475Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-368.583 -83.511.001Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -106.780.355Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -472.542 -285.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler103.959 23.554.385Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi40 103.959 23.554.385Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-368.583 -83.511.001TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-249.483.480 -298.661.087Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.447.796 -38.123.675Ana Ortaklık Payları-247.035.684 -260.537.412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909724BIST