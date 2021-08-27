***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.157 -13.794.555 792.250.602Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-186.478.476 186.478.476 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-212.172.619 -212.172.619 -14.704.485 -226.877.104Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-303.291 -303.291 -303.291Sermaye Arttırımı305.257.050 31.833.566 -73.037.136 264.053.482 264.053.482Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -579.817 639.252 21.868.966 -314.732.801 -212.172.619 857.622.729 -28.499.040 829.123.689Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -645.109 639.252 21.868.966 -326.903.703 -246.670.719 795.824.433 -7.639.047 788.185.386Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-246.670.718 246.670.719 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-171.423.160 -171.423.160 -49.746.870 -221.170.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-168.170 -168.170 -168.170Sermaye Arttırımı186.569.716 128.413.940 314.983.655 74.349.000 389.332.655Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-2.283.968 24.635.012 22.351.046 -24.635.012 -2.283.966Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler600.000.000 246.663.789 -43.688.798 728.846.503 -813.279 639.252 21.868.966 128.413.940 -548.939.409 -171.423.160 961.567.804 -7.671.929 953.895.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.459.703 -94.303.227Dönem Karı (Zararı)-171.423.159 -212.172.621Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 -171.490.008 -212.150.400Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 66.849 -22.221Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler270.202.029 202.707.876Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-28-33-36 48.806.229 45.973.403Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 1.967.097 1.834.329Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.967.097 1.834.329Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.231.219 2.189.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 2.840.665 921.989Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 2.390.554 1.267.192Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-22.561.007 -36.032.407Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -67.410.919 -60.043.472Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 38.570.508 22.760.233Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 8.346.916 58.682.840Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -2.067.512 -57.432.008Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40 216.187.076 214.978.946Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -1.746.744 -2.100.448Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler39 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30 -2.283.968 -9.430.644Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30 24.635.012 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30 -32.885 -14.704.484İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-120.070.403 -84.535.191Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -707.232 -107.394.005İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.234.875 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.527.643 -107.394.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.924.318 -18.452.065İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 736.868 -2.351.462İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -6.661.186 -16.100.603Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -49.475.928 -42.276.231Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -6.396.255 3.248.557Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 20.679.445 14.131.343İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.612.937 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 19.066.508 14.131.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -2.417.017 -8.969.900Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.265.039 13.691.641İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -78.676.688 -2.160.794İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 20.411.649 15.852.435Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 29.305.454 -44.794.862İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.869.513 106.280.331Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -6.793.653 139.662.738Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -40.075.860 -33.382.407Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.291.533 -93.999.936Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -168.170 -303.291YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-65.795.386 -59.289.167Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.282.982 58.308Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.282.982 58.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-66.657.673 -59.347.475Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -65.364.544 -41.895.846Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.293.129 -17.451.629Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 -420.695 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI123.726.879 200.927.798Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 314.983.655 264.053.480Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri197.070.919 218.038.535Kredilerden Nakit Girişleri47 145.109.948 215.424.893İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri47 44.805.000 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri47 6.537.857 2.613.642Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri20 618.114 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-384.541.838 -281.237.837Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -378.335.102 -245.194.284İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları47 0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları47 -6.182.935 -35.604.574Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları47 -23.801 -438.979Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20-47 -3.785.857 73.620YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.471.790 47.335.404NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.471.790 47.335.404DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 15.431.240 16.355.919DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 51.903.030 63.691.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 51.903.030 15.431.240Ticari Alacaklar6-7 184.458.113 188.601.886İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 33.130.791 28.895.916İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 151.327.322 159.705.970Diğer Alacaklar6-9 32.966.893 32.412.266İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 11.193.667 11.930.535İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 21.773.226 20.481.731Stoklar10 243.188.170 193.712.243Peşin Ödenmiş Giderler12 27.264.338 20.118.368İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 27.264.338 20.118.368Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 193.603 339.428Diğer Dönen Varlıklar29 101.873.262 64.895.761İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 101.873.262 64.895.761ARA TOPLAM641.847.409 515.511.192Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 663.768 596.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR642.511.177 516.108.111DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 1.259.143 1.352.461İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.259.143 1.352.461Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 32.771.980 27.264.636Maddi Duran Varlıklar14 2.541.652.328 2.521.085.578Kullanım Hakkı Varlıkları20 4.133.017 4.609.858Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-18 77.498.590 80.599.342Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 77.498.590 80.599.342Peşin Ödenmiş Giderler12 3.929.408 4.679.123İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.929.408 4.679.123Ertelenmiş Vergi Varlığı40 172.828.808 171.470.932Diğer Duran Varlıklar29 110.711.357 78.912.655İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 110.711.357 78.912.655TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.944.784.631 2.889.974.585TOPLAM VARLIKLAR3.587.295.808 3.406.082.696KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 134.976.098 108.275.649İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 134.976.098 108.275.649Banka Kredileri47 129.350.454 100.638.111Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 5.625.644 7.637.538Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 365.637.177 420.115.199İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 365.637.177 420.115.199Banka Kredileri47 365.637.177 420.115.199Diğer Finansal Yükümlülükler47 114.473.719 78.263.971Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 114.473.719 78.263.971Ticari Borçlar6-7 300.084.901 280.689.768İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.888.325 5.275.388İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 293.196.576 275.414.380Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 6.005.917 5.582.269Diğer Borçlar6-9 56.174.891 113.534.903İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 11.175.843 89.852.531İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 44.999.048 23.682.372Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 79.217.957 49.912.503İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 79.217.957 49.912.503Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 263.373 803.764Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 8.970.172 6.510.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 6.579.618 4.045.253Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.390.554 2.465.575Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 38.570.507 39.996.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 38.570.507 39.996.040ARA TOPLAM1.104.374.712 1.103.684.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.104.374.712 1.103.684.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 1.504.470.163 1.487.972.037İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.504.470.163 1.487.972.037Banka Kredileri47 1.504.470.163 1.487.422.249Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 0 549.788Diğer Borçlar9 10.639.501 12.327.731İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 10.639.501 12.327.731Uzun Vadeli Karşılıklar25-27 1.981.044 1.460.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 1.796.000 1.275.937Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 185.044 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 10.266.243 10.655.111Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 1.668.270 1.796.551İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.668.270 1.796.551TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.529.025.221 1.514.212.411TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.633.399.933 2.617.897.305ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 961.567.804 795.824.435Ödenmiş Sermaye30 600.000.000 600.000.000Sermaye Avansı30 128.413.940 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 246.663.789 60.094.073Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -43.688.798 -41.404.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 728.033.224 728.201.394Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 728.846.503 728.846.503Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 728.846.503 728.846.503Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -813.279 -645.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 639.252 639.252Diğer Özkaynak Payları30 21.868.966 21.868.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -548.939.409 -326.903.703Net Dönem Karı veya Zararı41 -171.423.160 -246.670.717Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 -7.671.929 -7.639.044TOPLAM ÖZKAYNAKLAR953.895.875 788.185.391TOPLAM KAYNAKLAR3.587.295.808 3.406.082.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 598.696.880 478.611.774 321.538.320 283.441.521Satışların Maliyeti28-31 -457.074.995 -355.407.190 -238.052.422 -188.565.112TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)141.621.885 123.204.584 83.485.898 94.876.409BRÜT KAR (ZARAR)141.621.885 123.204.584 83.485.898 94.876.409Genel Yönetim Giderleri33 -18.367.994 -14.838.242 -11.438.554 -7.621.668Pazarlama Giderleri33 -3.796.974 -1.446.025 -1.931.185 -1.303.867Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 23.455.046 28.572.156 13.555.565 5.586.664Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -31.432.053 -51.154.444 -17.188.660 -11.404.188ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.479.910 84.338.029 66.483.064 80.133.350Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 391.981 51.695 25.984 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 5.507.345 9.430.644 4.043.201 4.821.069FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)117.379.236 93.820.368 70.552.249 84.954.419Finansman Gelirleri37 77.171.662 70.009.108 41.979.897 3.098.490Finansman Giderleri37 -417.225.555 -392.404.762 -128.629.873 -153.920.640SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-222.674.657 -228.575.286 -16.097.727 -65.867.731Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.437.778 1.720.403 -9.640.270 -2.900.753Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -263.373 -294.500 -207.943 -294.500Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.701.151 2.014.903 -9.432.327 -2.606.253SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-221.236.879 -226.854.883 -25.737.997 -68.768.484DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 66.849 -22.221 52.790 -10.060DÖNEM KARI (ZARARI)-221.170.030 -226.877.104 -25.685.207 -68.778.544Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 -49.746.870 -14.704.485 -45.015.886 -4.174.215Ana Ortaklık Payları30 -171.423.160 -212.172.619 19.330.679 -64.604.329Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar168.170 -303.291 31.776 -296.203Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 218.403 -388.835 43.539 -379.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler40 -50.233 85.544 -11.763 83.544Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-50.233 85.544 -11.763 83.544Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)168.170 -303.291 31.776 -296.203TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-221.001.860 -227.180.395 -25.653.431 -69.074.747Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-49.709.044 -14.724.142 -44.981.361 -4.193.400Ana Ortaklık Payları-171.292.816 -212.456.253 19.327.930 -64.881.347http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960828BIST