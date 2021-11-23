***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 03.12.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı saatinin 14:00 olarak revize edilmesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.11.2021Genel Kurul Tarihi 03.12.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı Barbaros Mahallesi. Al Zambak Sokak. Varyap Meridian Sitesi A Blok / No : 2 Kat : 51 Ataşehir / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi.3 - 2020 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.6 - Şirketin 2020 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.11 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi17 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 ODAS Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2020 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979181BIST