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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.11.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren Urfa Doğalgaz Çevirim Santraline ait belirlenecek ekipmanlarının yurt dışındaki daha verimli enerji projelerinde değerlendirilmesi amacına yönelik kullanılacak finansman kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 50 Milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracına ilişkin bugün izin başvurusunda bulunulmuştur. İzin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'unun VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22. Maddesi doğrultusunda Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere olup söz konusu proje ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888755


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Tam 3.106 3.184 9,13  
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