***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.11.2020 18:30
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren Urfa Doğalgaz Çevirim Santraline ait belirlenecek ekipmanlarının yurt dışındaki daha verimli enerji projelerinde değerlendirilmesi amacına yönelik kullanılacak finansman kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 50 Milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracına ilişkin bugün izin başvurusunda bulunulmuştur. İzin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'unun VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22. Maddesi doğrultusunda Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere olup söz konusu proje ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888755
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
18:057,7234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
18:059,1510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0636
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
18:05469,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,72
|Açılış
|: 468,71
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.997.981
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.628.590
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.925
|% 10,00
|
|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
|
|GENTS
|4,95
|79.569.233
|% -7,48
|
|CMENT
|33,60
|5.257.151
|% -6,67
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|SKBNK
|1,52
|429.354.725
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7172
|7,7245
|% 0,57
|
|Euro
|9,1370
|9,1520
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,1453
|10,1962
|% 0,41
|
|Frank
|8,4260
|8,4767
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0515
|2,0618
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|1,73
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,01
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
-
17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem