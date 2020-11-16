***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren Urfa Doğalgaz Çevirim Santraline ait belirlenecek ekipmanlarının yurt dışındaki daha verimli enerji projelerinde değerlendirilmesi amacına yönelik kullanılacak finansman kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 50 Milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracına ilişkin bugün izin başvurusunda bulunulmuştur. İzin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'unun VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22. Maddesi doğrultusunda Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere olup söz konusu proje ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888755BIST