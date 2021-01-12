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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.01.2021 18:41



***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'unun VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği doğrultusunda Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 50 Milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusu Kurul'un 07.01.2021 tarihli toplantısında onaylanmış ve tarafımıza 11.01.2021'de tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tahvil Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901645


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