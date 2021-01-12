***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'unun VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği doğrultusunda Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 50 Milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusu Kurul'un 07.01.2021 tarihli toplantısında onaylanmış ve tarafımıza 11.01.2021'de tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tahvil Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901645BIST