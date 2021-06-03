***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
03.06.2021 18:13
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan ve henüz onaylanmamış İzahmane ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939943
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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|Açılış
|: 1.435
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,30
|88.641.500
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.951.660
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|12.091.442
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.508.878
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,12
|37.168.211
|% 9,94
|
|BALAT
|6,12
|490.922
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KENT
|252,50
|4.838.667
|% -9,98
|
|KARSN
|4,21
|366.856.295
|% -9,85
|
|BRMEN
|2,40
|124.307
|% -7,69
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|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|SISE
|8,03
|808.946.304
|% 2,82
|
|PETKM
|6,32
|737.374.452
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,20
|729.578.287
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|325.174.394
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7081
|8,7139
|% 1,41
|
|Euro
|10,5740
|10,5843
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,2500
|12,3115
|% 0,91
|
|Frank
|9,5904
|9,6482
|% 0,63
|
|Riyal
|2,3161
|2,3278
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-37,48
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,14
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|B. Petrol
|71,08
|71,08
|-0,27
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