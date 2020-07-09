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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.07.2020 14:42
GÜNCEL HABERLER



***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         06.11.2019 tarihli özel durum açıklamamızı müteakip olarak, Şirketimizin Yönetim Kurulu iştiraklerimizden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin ("Çan") 102.000.000 TL olan sermayesinin, mevcut iç kaynaklarından karşılanmak üzere 150.410.000 TL daha artırılarak ödenmiş sermayesinin 252.410.000 TL'ye çıkarılmasına
Söz konusu sermaye artırımı ile birlikte, piyasa koşullarının da uygun bir konjokturde yer alması şartıyla ve 30.06.2020 tarihli finansal raporların dikkate alınarak iştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin sermayesinin payların halka arzı yolu ile ilaveten güçlendirilmesine
Bu çerçevede, Çan'ın dolar endeksli sabit elektrik geliri ile daha düşük borçluluk sağlanarak kar hedefi güden bir işletme olmasının sağlanmasına
Aynı zamanda Odaş Elektrik'in Çan'ın planlanan halka arzı ile beraber çeşitlendirilmiş gelir unsurları ile vizyon oluşturacak ana şirket olmasının hedeflenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858203


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 37.343.585 % 10,00  
KENT 917,10 34.657.009 % 9,99  
GLRYH 13,32 12.879.522 % 9,99  
VKFYO 6,39 10.578.830 % 9,98  
BFREN 342,60 23.494.195 % 9,98  
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Sterlin 8,6570 8,7004 % 0,40  
Frank 7,2904 7,3343 % 0,16  
Riyal 1,8245 1,8337 % 0,09  
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Altın Ons 1.806 1.807 -2,93  
Altın Gr. 399 399 0,09  
Cumhuriyet 2.590 2.610 4,70  
Tam 2.666 2.678 4,90  
Yarım 1.295 1.310 2,30  
Çeyrek 647 656 1,20  
Gümüş.Ons 18,82 18,86 0,12  
Gümüş Gr. 4,16 4,17 0,04  
B. Petrol 43,39 43,39 0,09  
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