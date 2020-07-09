***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 14:42
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.11.2019 tarihli özel durum açıklamamızı müteakip olarak, Şirketimizin Yönetim Kurulu iştiraklerimizden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin ("Çan") 102.000.000 TL olan sermayesinin, mevcut iç kaynaklarından karşılanmak üzere 150.410.000 TL daha artırılarak ödenmiş sermayesinin 252.410.000 TL'ye çıkarılmasına
Söz konusu sermaye artırımı ile birlikte, piyasa koşullarının da uygun bir konjokturde yer alması şartıyla ve 30.06.2020 tarihli finansal raporların dikkate alınarak iştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin sermayesinin payların halka arzı yolu ile ilaveten güçlendirilmesine
Bu çerçevede, Çan'ın dolar endeksli sabit elektrik geliri ile daha düşük borçluluk sağlanarak kar hedefi güden bir işletme olmasının sağlanmasına
Aynı zamanda Odaş Elektrik'in Çan'ın planlanan halka arzı ile beraber çeşitlendirilmiş gelir unsurları ile vizyon oluşturacak ana şirket olmasının hedeflenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858203
BIST
15:27119.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 306,16
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:276,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:277,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:27398,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 398,89
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.343.585
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.657.009
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.879.522
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|10.578.830
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|23.494.195
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.739.809
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.052.486
|% -9,93
|
|SNPAM
|8,73
|5.014.720
|% -9,35
|
|MRGYO
|2,44
|19.357.007
|% -9,29
|
|GLBMD
|5,06
|15.194.285
|% -7,66
|
|SISE
|6,62
|2.907.768.899
|% 3,92
|
|THYAO
|11,74
|1.424.884.099
|% 3,80
|
|TRKCM
|4,68
|1.103.532.378
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,26
|886.503.081
|% -0,88
|
|ODAS
|2,77
|881.423.104
|% 2,21
|
|SISE
|6,62
|2.907.768.899
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,26
|886.503.081
|% -0,88
|
|ODAS
|2,77
|881.423.104
|% 2,21
|
|TRKCM
|4,68
|1.103.532.378
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,25
|669.874.319
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6570
|8,7004
|% 0,40
|
|Frank
|7,2904
|7,3343
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-2,93
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.610
|4,70
|
|Tam
|2.666
|2.678
|4,90
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,30
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,39
|43,39
|0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:35DENCM
Yüzde 5.32 oranında artışla 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 390, 571 adet işlem
-
15:33XU100
Endeks 119, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 19, 323.00 milyon TL de
-
15:33KARTN
Yüzde 6.34 oranında artışla 488.00 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 073 adet işlem
-
15:32VKFYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 661, 044 adet işlem
-
15:31LKMNH
Yüzde 9.97 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 580, 525 adet işlem