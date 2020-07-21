***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrubun 2020 yılı 1. yarıyıl değerlendirmesi kapsamında pandemi sürecinin spot elektrik fiyatlarına ve madencilik faaliyetlerine sınırlı derecede negatif etki etmiş olmasına rağmen Çan-2 Termik Santrali'nin stabil üretiminin ve verimliliğinin artmaya devam etmesinin de katkısıyla grubumuz konsolide FAVÖK'ü bu yılın ilk çeyreğine göre % 250 oranında, geçen yılın ilk yarısına göre ise % 54,5 artarak 152,2 Mn TL olarak gerçekleşmiştir.30.06.2020 dönem sonu itibariyle grubun Net Finansal Borç/FAVÖK çarpanı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 12,1 (x) seviyesinden 7(x) çarpan seviyesine gerilemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860607BIST