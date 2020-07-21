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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.07.2020 08:22
GÜNCEL HABERLER



***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Grubun 2020 yılı 1. yarıyıl değerlendirmesi kapsamında pandemi sürecinin spot elektrik fiyatlarına ve madencilik faaliyetlerine sınırlı derecede negatif etki etmiş olmasına rağmen Çan-2 Termik Santrali'nin stabil üretiminin ve verimliliğinin artmaya devam etmesinin de katkısıyla grubumuz konsolide FAVÖK'ü bu yılın ilk çeyreğine göre % 250 oranında, geçen yılın ilk yarısına göre ise % 54,5 artarak 152,2 Mn TL olarak gerçekleşmiştir.
30.06.2020 dönem sonu itibariyle grubun Net Finansal Borç/FAVÖK çarpanı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 12,1 (x) seviyesinden 7(x) çarpan seviyesine gerilemiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860607


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BFREN 667,10 1.954.603 % 9,99  
PKENT 490,00 245.490 % 9,99  
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Sterlin 8,6773 8,7208 % 0,26  
Frank 7,2805 7,3244 % 0,10  
Riyal 1,8226 1,8317 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.823 4,77  
Altın Gr. 402 402 1,44  
Cumhuriyet 2.609 2.632 9,10  
Tam 2.687 2.701 9,40  
Yarım 1.304 1.321 4,60  
Çeyrek 654 661 2,30  
Gümüş.Ons 20,33 20,37 0,43  
Gümüş Gr. 4,48 4,49 0,10  
B. Petrol 43,61 43,61 0,33  
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