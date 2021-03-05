***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 09:38
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Özbekistan sınırları içerisinde faaliyet göstermesi için kurulan iştirakimiz ODAS ENERJI CA LLC ile Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) arasında Özbekistan'da toplam 174 MW kurulu güce sahip bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralden üretilen elektriğin dolara endeksli garantili satış fiyatı ile 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzalanmıştır. 174 MW kurulu güce sahip olacak santral yatırımının 140 MW'ı Urfa'da yer alan Doğalgaz Çevirim Santralimizin relokasyonu yapılarak sağlanacaktır. Bu sayede de enerji ve maden alanındaki faaliyetlerimizden elde ettiğimiz gelirlerin tamamına yakını Dolara endeksli hale gelecektir. Santralin 2021 yılı Kasım ayında devreye girmesi hedeflenmekte olup yeni işletmenin Grubun 2021 yılı 4. Çeyrek FAVÖK'üne de etkisini göstermesi beklenmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915334
BIST
12:101.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
12:107,5192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4772
12:108,9719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0442
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
12:10409,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,66
|Açılış
|: 409,72
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler12:10
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|10.267.517
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.737.379
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,26
|47.619
|% 9,57
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,02
|16.169.921
|% -9,92
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|31,18
|144.208.422
|% -8,08
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,96
|1.210.277.334
|% 1,19
|
|GARAN
|9,25
|610.154.568
|% -1,60
|
|KRDMD
|7,31
|551.215.124
|% -0,68
|
|THYAO
|14,68
|527.845.318
|% -0,27
|
|INDES
|32,30
|472.972.381
|% 5,97
|
|PETKM
|5,96
|1.210.277.334
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,41
|245.329.366
|% -0,82
|
|ODAS
|3,93
|377.119.000
|% 1,55
|
|TSKB
|1,75
|141.619.953
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,31
|551.215.124
|% -0,68
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5113
|7,5192
|% 0,11
|
|Euro
|8,9676
|8,9719
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,3687
|10,4207
|% -0,35
|
|Frank
|8,0504
|8,0989
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9965
|2,0065
|% -0,02
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,71
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-2,00
|
|Tam
|2.706
|2.776
|-3,67
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-1,77
|
|Çeyrek
|656
|671
|-0,88
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|1,07
|
Seans Raporu
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