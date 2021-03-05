***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzbekistan sınırları içerisinde faaliyet göstermesi için kurulan iştirakimiz ODAS ENERJI CA LLC ile Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) arasında Özbekistan'da toplam 174 MW kurulu güce sahip bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralden üretilen elektriğin dolara endeksli garantili satış fiyatı ile 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzalanmıştır. 174 MW kurulu güce sahip olacak santral yatırımının 140 MW'ı Urfa'da yer alan Doğalgaz Çevirim Santralimizin relokasyonu yapılarak sağlanacaktır. Bu sayede de enerji ve maden alanındaki faaliyetlerimizden elde ettiğimiz gelirlerin tamamına yakını Dolara endeksli hale gelecektir. Santralin 2021 yılı Kasım ayında devreye girmesi hedeflenmekte olup yeni işletmenin Grubun 2021 yılı 4. Çeyrek FAVÖK'üne de etkisini göstermesi beklenmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915334BIST