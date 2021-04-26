***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21-22 Nisan 2021 tarihlerinde bağlı ortaklığımız Çan2 Termik A.Ş. ("Çan2 Termik") paylarının halka arzı "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Böylelikle halka arz edilen 67.590.000 TL nominal değerli pay ile ek satışa sunulan 6.759.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 74.349.000 TL nominal değerli paylarının tamamının satışı halka arz fiyatı olan 3.90 TL/pay üzerinden gerçekleşmiştir.Ek satışa sunulan payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Ek satışa sunulan paylar ile birlikte Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,44 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,83 katı talep gelmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930813BIST