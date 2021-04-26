***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 10:34
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21-22 Nisan 2021 tarihlerinde bağlı ortaklığımız Çan2 Termik A.Ş. ("Çan2 Termik") paylarının halka arzı "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Böylelikle halka arz edilen 67.590.000 TL nominal değerli pay ile ek satışa sunulan 6.759.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 74.349.000 TL nominal değerli paylarının tamamının satışı halka arz fiyatı olan 3.90 TL/pay üzerinden gerçekleşmiştir.
Ek satışa sunulan payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Ek satışa sunulan paylar ile birlikte Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,44 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,83 katı talep gelmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930813
BIST
10:591.362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 16,62
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.362
En Düşük
1.344
10:598,3380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4860
En Düşük
8,3279
10:5910,0950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0446
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8000
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10,2769
En Düşük
10,0817
10:59478,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 478,36
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
477,49
BIST En Aktif Hisseler10:59
|MAALT
|193,60
|6.007.555
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SUMAS
|65,55
|230.146
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|KSTUR
|245,70
|160.196
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,59
|28.109.488
|% -8,18
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|BJKAS
|8,34
|36.490.971
|% -4,69
|
|PEKGY
|1,30
|18.334.786
|% -4,41
|
|GARAN
|7,05
|341.817.173
|% -0,28
|
|EREGL
|18,36
|288.971.022
|% 2,06
|
|GWIND
|6,10
|274.271.893
|% 9,71
|
|PETKM
|6,40
|247.079.153
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,00
|202.571.359
|% 0,43
|
|GARAN
|7,05
|341.817.173
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,81
|84.173.815
|% 0,56
|
|GWIND
|6,10
|274.271.893
|% 9,71
|
|YKBNK
|2,09
|86.930.236
|% 0,48
|
|PETKM
|6,40
|247.079.153
|% 1,75
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3329
|8,3380
|% -0,37
|
|Euro
|10,0820
|10,0950
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,6128
|11,6710
|% 0,27
|
|Frank
|9,1148
|9,1697
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2245
|2,2356
|% -0,02
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|1,33
|
|Altın Gr.
|479
|479
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|-0,70
|