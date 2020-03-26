***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme'nin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin Yeni Şeklinin Tescil ve İlanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 294.742.951Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022 8.555.640 8.860.837,590 103,56720 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 Nâma ODA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRODAS00032 0 0B Grubu, ODAS, TREODAS00014 286.187.311 296.396.211,410 103,56720 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 Nâma ODAS(RÜÇHAN), TRRODAS00040 24.998.629,001 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 294.742.951 305.257.049,000 103,56720 24.998.629,001Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sn. Burak Altay ve Sn. A.Bahattin Özal satış süresi içerisinde satılamayan paylardan her ikisi birlikte toplam 10.000.000 TL'ye karşılık gelen nominal tutarlı kısmını satın alacağını taahhüt etmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.01.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.02.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.02.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 28.02.2020SPK Başvuru Tarihi 08.11.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.01.2020Ödeme Tarihi 23.01.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.01.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 20.03.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 20.03.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 25.03.2020 tarih ve 10044 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832434BIST