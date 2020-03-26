***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.03.2020 18:08
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme'nin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin Yeni Şeklinin Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 294.742.951
Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022 8.555.640 8.860.837,590 103,56720 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 Nâma ODA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRODAS00032 0 0
B Grubu, ODAS, TREODAS00014 286.187.311 296.396.211,410 103,56720 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 Nâma ODAS(RÜÇHAN), TRRODAS00040 24.998.629,001 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 294.742.951 305.257.049,000 103,56720 24.998.629,001
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sn. Burak Altay ve Sn. A.Bahattin Özal satış süresi içerisinde satılamayan paylardan her ikisi birlikte toplam 10.000.000 TL'ye karşılık gelen nominal tutarlı kısmını satın alacağını taahhüt etmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.01.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.02.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.02.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 28.02.2020
SPK Başvuru Tarihi 08.11.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.01.2020
Ödeme Tarihi 23.01.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.01.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 20.03.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 20.03.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 25.03.2020 tarih ve 10044 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832434
BIST