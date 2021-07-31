***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Rüçhan hakkı kullanım bitiş tarihi tatil gününe gelmesinden dolayı takip eden iş günü dikkate alınmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 600.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.400.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022 8.555.640 11.407.520,000 133,33333 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 Nâma A Grubu, ODA2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRODAS00057B Grubu, ODAS, TREODAS00014 591.444.360 788.592.480,000 133,33333 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 Nâma B Grubu, ODAS(RÜÇHAN), TRRODAS00065Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 600.000.000 800.000.000,000 133,33333Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 03.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.07.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 04.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.400.000.000 Türk Lirasına artırılmasında ihraç edilecek olan 800.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 29.07.2021 tarih ve 2021/37 sayılı Kurul toplantısında onaylanmış ve 30.07.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-9172 sayılı yazı ile tarafımıza tebliğ edilmiştir.Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %133,33'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 02.08.2021 ile 23.08.2021 tarihleri arasında, kullandırılacaktır.Yeni pay alma hakkı sıraları ("R" sıraları) için açılan pazarın kapanış (son işlem) günü yeni pay alma hakkı kullanma süresi sonundan önceki beşinci gündür. (17.08.2021 tarihi son işlem günüdür.)Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay 1 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan (www.kap.org.tr), Şirketimizin (www.odasenerji.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.halkyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954014BIST