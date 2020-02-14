***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.02.2020 17:31
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Burak Altay (%9,16 oranındaki pay sahibi BB Enerji Yatırım Sanayi veTicaret A.Ş.'nin tamamı da Burak Altay'a aittir.) 148.149.986,15 TRY 24,69
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 8555640 TRY 8555640 TRY 2,9 (A) grubu paylar Şirket Esas Sözleşmenin 7, 8 ve 10?uncu maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna Aday Gösterme, Başkan ve Başkan Vekili Seçilme, Şirketi Temsil ve Genel Kurulda Oy Hakkı) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. İşlem Görmüyor
B Nama 591444360 TRY 591444360 TRY 97,1 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819113
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05307,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,21
|Açılış
|: 307,50
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.948.924
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.891.069
|% -5,96
|
|THYAO
|14,89
|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.614.927.623
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8459
|7,8852
|% -0,19
|
|Frank
|6,1398
|6,1768
|% -0,09
|
|Riyal
|1,6074
|1,6154
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|6,31
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,28
|57,28
|0,94
|
Seans Raporu
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17:57DESA
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