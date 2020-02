***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Burak Altay (%9,16 oranındaki pay sahibi BB Enerji Yatırım Sanayi veTicaret A.Ş.'nin tamamı da Burak Altay'a aittir.) 148.149.986,15 TRY 24,69Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 8555640 TRY 8555640 TRY 2,9 (A) grubu paylar Şirket Esas Sözleşmenin 7, 8 ve 10?uncu maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna Aday Gösterme, Başkan ve Başkan Vekili Seçilme, Şirketi Temsil ve Genel Kurulda Oy Hakkı) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. İşlem GörmüyorB Nama 591444360 TRY 591444360 TRY 97,1 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819113BIST