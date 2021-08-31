***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Burak Altay (%2,83 oranındaki pay sahibi BB Enerji Yatırım Sanayi veTicaret A.Ş.'nin tamamı da Burak Altay'a aittir.) 257.016.630,82 TRY 18,36Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 8555640 TRY 8555640 TRY 0,61 (A) grubu paylar Şirket Esas Sözleşmenin 7, 8 ve 10?uncu maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna Aday Gösterme, Başkan ve Başkan Vekili Seçilme, Şirketi Temsil ve Genel Kurulda Oy Hakkı) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. İşlem GörmüyorB Nama 1391444360 TRY 1391444360 TRY 99,39 Yoktur İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÇan2 Termik A.Ş. Elektrik Üretim 320000000 245610000 TRY 76,77 Bağlı OrtaklıkVoytron Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. Elektrik Satış 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. Elektrik Üretim 615000 307500 TRY 50 Bağlı OrtaklıkSuda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. Madencilik 12600000 12600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkKüçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. Elektrik Üretim 2650000 2385000 TRY 90 Bağlı OrtaklıkEna Elektrik Üretim Ltd. Şti. Elektrik Üretim 5601000 4480800 TRY 80 Bağlı OrtaklıkOdaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. Doğalgaz Satış 4312000 3881662 TRY 90,02 Bağlı OrtaklıkAnadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 50000 48000 TRY 96 Bağlı OrtaklıkSuda Maden A.Ş. Madencilik 44900000 44900000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkCR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Projeleri Geliştirme 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkYS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Madencilik 10000 5200 TRY 52 Bağlı OrtaklıkOdaş Enerji CA LLC Elektrik Üretim 450000000 225000000 UZS 50 Dolaylı Bağlı OrtaklıkYel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 600000 460560 TRY 76,77 Dolaylı Bağlı OrtaklıkÇan-2 Trakya Maden A.Ş. Madecilik 550000 422180 TRY 76,77 Dolaylı Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960972BIST