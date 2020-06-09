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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.06.2020 19:21
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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2020
Karar Sayısı
2020/06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

     SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA İLIŞKIN ESASLAR TEBLIĞI'NIN İKINCI BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESI GEREĞINCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve Denetimden Sorumlu Komite'nin de onayı alınarak 09.06.2020 tarih ve 2020/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 01.01.2020 - 31.03.2020 ara dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tabloları ve Yönetim Kurulu faaliyet raporuna yönelik olarak
a) Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve bunlara ait açıklamaları içeren dipnotlar ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve bunlara ait dipnotlar ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına  göre hazırlanmış finansal tabloların ve bunlara ait dipnotların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını 
     
     beyan ederiz.
A. Bahattin ÖZAL                                                     Burak ALTAY
Yönetim Kurulu Başkanı                                         Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850359


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