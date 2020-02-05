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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

05.02.2020 11:31
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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 294.742.951 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 305.257.049 TL bedelli artırılarak 600.000.000  TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 04.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 24.998.629,001 TL olup, kalan paylar, 06-07 Şubat 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Ekte yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin internet adresi www.odasenerji.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet adresi olan www.sekeryatirim.com.tr sitelerinden de ulaşılması mümkündür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817134


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