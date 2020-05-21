***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.05.2020 16:25
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA82035
Nominal Değer (TL)
22.760.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/05/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
27/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846285
BIST
17:36102.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 258,30
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
17:366,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
17:367,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
17:36376,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -5,49
|Açılış
|: 376,82
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
376,73
BIST En Aktif Hisseler
|GEDZA
|9,68
|23.972.426
|% 10,00
|
|IZMDC
|11,66
|18.204.725
|% 10,00
|
|JANTS
|68,35
|25.694.123
|% 9,98
|
|AYCES
|31,08
|1.336.403
|% 9,98
|
|MRSHL
|61,25
|4.544.805
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,94
|335.110.145
|% -12,26
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|126.733.588
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.291.132
|% -9,98
|
|GARAN
|7,59
|869.636.424
|% -1,56
|
|ASELS
|29,52
|863.816.578
|% -0,27
|
|THYAO
|11,07
|837.726.120
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,30
|573.784.410
|% -0,30
|
|AVOD
|3,15
|400.600.100
|% 5,70
|
|EKGYO
|1,37
|298.832.208
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,30
|573.784.410
|% -0,30
|
|IHLGM
|1,19
|176.492.323
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|346.856.061
|% 0,82
|
|AVOD
|3,15
|400.600.100
|% 5,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2966
|8,3382
|% 0,12
|
|Frank
|6,9859
|7,0279
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-19,83
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.478
|-25,00
|
|Tam
|2.515
|2.542
|-25,60
|
|Yarım
|1.227
|1.243
|-12,50
|
|Çeyrek
|614
|622
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,15
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,81
|36,81
|1,06
|