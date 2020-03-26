***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi31.12.2019Tarih26/03/2020Saati16.00AdresiEsentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbulGündemOdea Bank Anonim Şirketi'nin 26.03.2020 tarihinde saat 16:00'da bankanın merkez adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularOdea Bank Anonim Şirketi Olağan Genel kurul toplantı gündemiGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3. 2019 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,4. 2019 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması,5. 2019 mali yılına ait Finansal Tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,6. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2019 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,7. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması,8. Görev süresi içerisinde üyelikleri sona eren yönetim kurulu üyeleri Elia Samaha, Freddie Baz ve Aristeidis Vourakis'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Tamer Ghazaleh, Mouayed Makhlouf ve Antoine Najm'in geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması,9. Şirket'in 2019 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,11. Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832263BIST