***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
26.03.2020 10:04
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
31.12.2019
Tarih
26/03/2020
Saati
16.00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul
Gündem
Odea Bank Anonim Şirketi'nin 26.03.2020 tarihinde saat 16:00'da bankanın merkez adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Odea Bank Anonim Şirketi Olağan Genel kurul toplantı gündemi
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2019 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2019 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması,
5. 2019 mali yılına ait Finansal Tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
6. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2019 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
7. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması,
8. Görev süresi içerisinde üyelikleri sona eren yönetim kurulu üyeleri Elia Samaha, Freddie Baz ve Aristeidis Vourakis'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Tamer Ghazaleh, Mouayed Makhlouf ve Antoine Najm'in geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması,
9. Şirket'in 2019 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11. Dilekler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832263
BIST