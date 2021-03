***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3. 2020 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,4. 2020 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması,5. 2020 mali yılına ait Finansal Tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,6. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2020 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,7. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması,8. Görev süresi içerisinde üyelikleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan üyelerin geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanması,9. Şirket'in 2020 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,11. 2021/006 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilgili izinlerin alınması ve ekli tadil metni uyarınca, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması,12. Dilekler ve kapanış.EK: Esas Sözleşme Tadil MetniODEA BANK 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULUESAS SÖZLEŞME TADİL METNİESKİ HALİYENİ HALİMADDE 5. MERKEZ VE ŞUBELERBanka'nın merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Levent 199, Büyükdere Cad. N199 Kat: 33-39 34394, Şişli, İstanbul ‘dur.Adres değişikliği halinde, yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ve yasalarla belirlenen diğer makamlara bildirilir. Banka'nın tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden taşınmasına rağmen yeni adresini usulüne uygun olarak, yasal süre içerisinde tescil ve ilan ettirmemiş olan Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.Banka Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt içinde şubeler, temsilcilikler, ofisler, ve bürolar, açabilir, Kurul'dan izin almak koşuluyla yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.MADDE 5. MERKEZ VE ŞUBELERBanka'nın merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N199/119 Şişli/İstanbul'dur.Adres değişikliği halinde, yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ve yasalarla belirlenen diğer makamlara bildirilir. Banka'nın tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden taşınmasına rağmen yeni adresini usulüne uygun olarak, yasal süre içerisinde tescil ve ilan ettirmemiş olan Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.Banka Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yurt içinde ve dışında şube, temsilcilik, ofis veya bürolar açabilir ve bunları kapayabilir. Yurt dışında yapılacak şube ve temsilcilik açılışları Kurul'un izninin alınmasına bağlıdır.MADDE 8. PAY SENEDİ İHRACIPay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılarak ihraç edilebilir.MADDE 8. PAY SENEDİ İHRACIPay senetleri nama yazılı olup, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılarak ihraç edilebilir.MADDE 9. PAY DEVRİPayların devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun ve düzenlemelere tabi ve mevzuata uygun olarak yapılır.Çıkarılmış payların ve payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin veya ilmühaberlerin devri, Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Banka'ya karşı hüküm ifade eder.MADDE 9. PAY DEVRİPayların devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.Çıkarılmış payların ve payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin veya ilmühaberlerin devrinin, Banka'ya karşı hüküm ifade etmesi için Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmesi gerekir.Bankacılık Kanunu kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması zorunlu olan pay devirleri bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir ve izin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilmez.MADDE 10. GENEL KURULTOPLANTILARIBanka Genel Kurul'u, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen usulde ve nisap ile olağan ya da olağanüstü olarak toplanır.Olağan Genel Kurul toplantıları, yıllık hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım:Banka'nın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.MADDE 10. GENEL KURULTOPLANTILARIBanka Genel Kurul'u, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen usulde ve nisap ile olağan ya da olağanüstü olarak toplanır.Olağan Genel Kurul toplantıları, yıllık hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım:Banka'nın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.MADDE 11. GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVETGenel Kurul'un olağan ya da olağanüstü toplantı çağrıları Yönetim Kurulu'nca yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.Genel Kurul'un toplantıya çağrılması, ilân ve toplantı günleri hariç, toplantı gününden, en az yirmi bir gün önce Banka'nın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân olunur.İlanlarda ilgili mevzuatta belirtilen hususlara yer verilir.Genel Kurul'un toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler toplantı gününden en az yirmi bir gün önce, pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.MADDE 11. GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVETGenel Kurul'un olağan ya da olağanüstü toplantı çağrıları Yönetim Kurulu'nca yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.Genel Kurul'un toplantıya çağrılması, ilân ve toplantı günleri hariç, toplantı gününden, en az yirmi bir gün önce Banka'nın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân olunur.İlanlarda ilgili mevzuatta belirtilen hususlara yer verilir.Genel Kurul'un toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler toplantı gününden en az yirmi bir gün önce, pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır. Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla gündemde gösterilmeyen hiçbir husus Genel Kurul'da görüşülemez ve karara bağlanamaz.Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, Genel Kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.Azlığın istemi üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve Banka'nın internet sitesinden karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen Genel Kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.MADDE 14. GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY HAKLARI VE ÇALIŞMA ESASLARIGenel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin her pay için bir oy hakkı vardır.Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan iç yönerge ile belirlenir.MADDE 14. GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY HAKLARI VE ÇALIŞMA ESASLARIGenel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları her pay için bir oy hakkı vardır. Pay sahipleri veya temsilcileri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulmak kaydıyla fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar.Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan iç yönerge ile belirlenir.MADDE 15. GENEL KURUL TOPLANTILARININ YÖNETİMİ VE TUTANAKLARGenel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması zorunludur.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi, Banka'nın bu Esas Sözleşmesi ve iç yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve toplantı nisabının bulunduğunu saptadıktan sonra, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya Üye'lerden birisi tarafından açılır.Toplantı, Genel Kurul tarafından seçilecek pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Tutanak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tutulur toplantı başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.Toplantı tutanakları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve toplantı başkanlığı tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmez. Genel Kurul kararları toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya muhalif ya da çekimser kalan bütün pay sahiplerini, Banka'yı ve Banka organlarını bağlar.Pay sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.MADDE 15. GENEL KURUL TOPLANTILARININ YÖNETİMİ VE TUTANAKLARGenel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması zorunludur.T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi, Banka'nın bu Esas Sözleşmesi ve iç yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve toplantı nisabının bulunduğunu saptadıktan sonra, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya Üye'lerden birisi tarafından açılır.Toplantı, Genel Kurul tarafından seçilecek pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Tutanak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tutulur toplantı başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.Toplantı tutanakları T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve toplantı başkanlığı tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmez. Genel Kurul kararları toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya muhalif ya da çekimser kalan bütün pay sahiplerini, Banka'yı ve Banka organlarını bağlar.Pay sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.MADDE 19. BANKA'NIN TEMSİLİBanka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın bölge ve şube müdürleri ile Genel Müdür'ün Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır. Banka adına düzenlenen sözleşmelerin, taahhütnamelerin, belgelerin, kağıtların ve senetlerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve temsil ve ilzam yetkileri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilen, imza yetkililerinin Banka unvan veya kaşesi altına vazedecekleri imzalarını taşıması şarttır.Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde kullandığı yetkileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile yönetim kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere düzenleyeceği bir iç yönerge ile verebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi hükmü saklıdır.MADDE 19. BANKA'NIN TEMSİLİBanka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın bölge ve şube müdürleri ile Genel Müdür'ün Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır. Banka adına düzenlenen sözleşmelerin, taahhütnamelerin, belgelerin, kağıtların ve senetlerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve temsil ve ilzam yetkileri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilen, imza yetkililerinin Banka'nın merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarasını gösterir unvan veya kaşesi altına vazedecekleri imzalarını taşıması şarttır.Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimsel yetki ve sorumluluklarını, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye ilişkin dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile iç yönergeler hazırlayabilir. Bu iç yönerge Banka'nın yönetimini düzenler bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir. Yönetim Kurulu, münhasıran Yönetim Kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan görev ve yetkileri muhafaza edilmek kaydıyla, gerekli gördüğü takdirde, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle, görev ve yetkilerinin bir bölümünü, Banka işlerinin belirli bir kısmını, bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, kural olarak, diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi hükmü saklıdır.MADDE 20. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ VE ÜCRETİYönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl süre ile görev görmek üzere seçilirler. Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, üç yıldan fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresini belirler. Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerini görev süreleri dolmadan değiştirebilir. Görev süresi sona ermeden açılan Yönetim Kurulu Üye'sinin yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca, yeni Üye seçilirYönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman azlolunabilirler.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti Genel Kurul'ca belirlenir.MADDE 20. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ VE ÜCRETİYönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl süre ile görev görmek üzere seçilirler. Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, üç yıldan fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresini belirler. Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerini görev süreleri dolmadan değiştirebilir. Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde sayılı hallerden herhangi birinin mevcudiyeti sebebiyle, üyeliklerden birinin açılması halinde Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri görevi sona eren Yönetim Kurulu Üye'sinin yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca, geçici bir Üye seçer ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Yönetim Kurulu'na bu yolla seçilen yeni üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde, görev süresi yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman azlolunabilirler.Yönetim kurulu üyelerine, miktarı genel kurul tarafından tayin ve tespit edilecek mali haklar tanınır. Bu haklar huzur hakkı, ikramiye, prim, kardan pay veya yıllık ücret olabilir.MADDE 21. KREDİ KOMİTESİKredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkisini Kurul'ca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine (aşağıda "Kredi Komitesi" diye anılacaktır) veya genel müdürlüğe devredebilir. Kredi Komitesi'nin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları Kurul'ca belirlenir.Kredi Komitesi Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'nun Kurul'ca Kredi Komitesi'nin yapısına ilişkin belirlenen nitelikleri haiz Üyeleri arasından seçilecek en az iki Üye ile Genel Müdürden veya vekilinden ibarettir. Herhangi bir toplantıya katılmayan üyenin yerine vazife görmek üzere ayrıca iki yedek üye seçilir. Kredi Komitesi asil ve yedek üyelerinin seçiminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ¾'ünün olumlu oyu aranır.Kredi Komitesi Bankacılık Kanunu'ndaki vazifeleri yerine getirir. Kredi Komitesi'nin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya ve çoğunluk ile verdiği kararlar Yönetim Kurulu onayından sonra uygulanır.Kredi Komitesi'nin karar ve faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.Yönetim Kurulu Üyeleri'nden her biri, Kredi Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgi istemek ve gerekli gördüğü her türlü denetimi yapmak yetkisini haizdir.MADDE 21. KREDİ KOMİTESİKredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkisini Kurul'ca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine (aşağıda "Kredi Komitesi" diye anılacaktır) veya genel müdürlüğe devredebilir. Kredi Komitesi'nin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları Kurul'ca belirlenir.Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'nun Kurul'ca Kredi Komitesi'nin yapısına ilişkin belirlenen nitelikleri haiz Üyeleri arasından seçilecek en az iki Üye ile Genel Müdürden veya vekilinden ibarettir. Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere süre hariç genel müdürde aranan şartları taşıyan yönetim kurulu üyeleri arasından iki yedek üye seçilir. Kredi Komitesi asil ve yedek üyelerinin seçiminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ¾'ünün (dörtte üçünün) olumlu oyu aranır.Kredi Komitesi Bankacılık Kanunu'ndaki vazifeleri yerine getirir. Kredi komitesi tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve Kredi Komitesi'nin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan, oyçokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulu onayından sonra uygulanır.Kredi Komitesi'nin karar ve faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.Yönetim Kurulu Üyeleri'nden her biri, Kredi Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgi istemek ve gerekli gördüğü her türlü denetimi yapmak yetkisini haizdir.MADDE 23. DİĞER KOMİTELERYönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve sair kanun ve mevzuatın öngördüğü komiteler kurabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir. Yönetim Kurulu, mevzuat öngörmese de, hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli komiteler, kurullar kurup lağvedebilir, bu komite ve kurullara üyeler seçebilir, değiştirebilir ve görevlerine son verebilir ve yetki ve sorumluluklarını belirleyebilir.MADDE 23. DİĞER KOMİTELERYönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve sair kanun ve mevzuatın öngördüğü komiteler kurabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kurulması zorunlu olan diğer komitelerin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları ilgili mevzuata göre belirlenir.Yönetim Kurulu, mevzuat öngörmese de, hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli komiteler, kurullar kurup lağvedebilir, bu komite ve kurullara üyeler seçebilir, değiştirebilir ve görevlerine son verebilir ve yetki ve sorumluluklarını belirleyebilir.MADDE 28. HESAP DÖNEMİBanka'nın hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi Banka'nın kesin kuruluşundan başlayarak o yılın 31 Aralık günü sona erer.MADDE 28. HESAP DÖNEMİBanka'nın hesap dönemi takvim yılıdır. Bu süre 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık günü son bulur. Ancak, birinci hesap dönemi Banka'nın kesin kuruluşundan başlayarak o yılın 31 Aralık günü sona erer.MADDE 29. FİNANSAL TABLOLAR, YÖNETİM KURULU VE DENETİM RAPORLARIHer hesap dönemi sonunda, o hesap dönemine ait finansal tablolar (bilanço, kâr-zarar hesabı v.b.), Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu ve denetim raporları düzenlenir.Finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetim kuruluşu raporları ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısının akdedileceği günden en az on beş gün önce, Banka'nın merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.MADDE 29. FİNANSAL TABLOLAR, YÖNETİM KURULU VE DENETİM RAPORLARIYönetim Kurulu, her hesap dönemi sonunda finansal tabloları (bilanço, kar- zarar hesabı v.b), özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız denetim raporu ile Bankacılık Kanunu'nda öngörülen diğer asgari içerikleri taşıyan bir yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadır.Finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetim kuruluşu raporları ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısının akdedileceği günden en az on beş gün önce, Banka'nın merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.MADDE 32. KÂRIN TEVZİ ZAMANI VE USULÜBu Esas Sözleşme'nin 31. maddesi hükümlerine göre dağıtılacak kâr payının pay sahiplerine ödeneceği tarihi, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul saptar.Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.MADDE 32. KÂRIN TEVZİ ZAMANI VE USULÜBu Esas Sözleşme'nin 31. maddesi hükümlerine göre dağıtılacak kâr payının pay sahiplerine ödeneceği tarihi ve usulü, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul saptar.Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.MADDE 35. YILLIK RAPORLARBanka, Genel Kurul toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık Yönetim Kurulu ve denetim ve gerekli sair finansal raporlar ile Genel Kurul katılanlar cetvelinden yeterli nüshayı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderir. Bunların, toplantıya katılan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisine de tevdi edilmesi mümkündür.Bankacılık Kanunu uyarınca, finansal raporların onaylanmış birer örneğinin, Genel Kurul toplantısının akdedildiği tarihten itibaren ilgili mevzuatta belirtilen süreler dikkate alınmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, T.C. Merkez Bankası'na ve ilgili bakanlığa tevdi edilmesi zorunludur.MADDE 35. YILLIK RAPORLARBanka, Genel Kurul toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ve gerekli sair finansal raporlar ile Genel Kurul katılanlar cetvelinden yeterli nüshayı T.C. Ticaret Bakanlığı'na gönderir. Bunların, toplantıya katılan T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisine de tevdi edilmesi mümkündür.Bankacılık Kanunu uyarınca, finansal raporların onaylanmış birer örneğinin, Genel Kurul toplantısının akdedildiği tarihten itibaren ilgili mevzuatta belirtilen süreler dikkate alınmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, T.C. Merkez Bankası'na ve ilgili bakanlığa tevdi edilmesi zorunludur.MADDE 36. ESAS SÖZLEŞMENİN TEVDİİBanka'ca bu Esas Sözleşme bastırılarak kuruculara, sermaye artırımına katılacak yeni pay sahiplerine, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tevdi edilecektir.MADDE 36. ESAS SÖZLEŞMENİN TEVDİİBanka'ca bu Esas Sözleşme bastırılarak kuruculara, sermaye artırımına katılacak yeni pay sahiplerine, T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tevdi edilecektir.MADDE 37- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİEsas sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik için Yönetim Kurulu'nun değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlayarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşüne sunar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşüne istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli iznin alınması şarttır.T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin alındıktan sonra Genel Kurul tarafından karara bağlanan esas sözleşme değişiklikleri Banka Merkezi'nin bulunduğu yerin Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir.Kurumca uygun görülmeyen değişiklikler genel kurulda karara bağlanamaz ve ticaret siciline tescil edilemez.MADDE 37. MADDE 37. KANUN HÜKÜMLERİNE ATIFBu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sair kanun ve mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve mevzuatta değişiklik halinde, değişikliklere uyulur.MADDE 38. KANUN HÜKÜMLERİNE ATIFBu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sair kanun ve mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve mevzuatta değişiklik halinde, değişikliklere uyulur.