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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

02.03.2021 16:28



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
11/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
31.12.2020
Tarih
24/03/2021
Saati
16:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul
Gündem
Odea Bank Anonim Şirketi'nin 24.03.2021 tarihinde saat 16:00'da bankanın merkez adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Odea Bank Anonim Şirketi Olağan Genel kurul toplantı gündemi
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                                                    1. Açılış ve  Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
   
2. Olağan Genel  Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na  yetki verilmesi,
3. 2020 mali yılına ait Yönetim Kurulu  Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
   
4. 2020 mali  yılına ait Denetçi Raporunun okunması,
   
5. 2020 mali  yılına ait Finansal Tablolarının okunarak müzakere edilmesi  ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
   
6. Yönetim Kurulu  Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2020 mali yılına ait  muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar  alınması,
   
7. Bağımsız  denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması,
 
8. Görev süresi  içerisinde üyelikleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin yerine Türk Ticaret  Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan üyelerin geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliklerinin  onaylanması,
   
9. Şirket'in  2020 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın,  pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak  ayrılması konusunda karar alınması, 
10. Yönetim Kurulu  üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların  belirlenmesi,
11. 2021/006 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilgili  izinlerin alınması ve ekli tadil metni uyarınca, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin  değiştirilmesi hususunun onaya sunulması,
12. Dilekler ve kapanış.
EK: Esas Sözleşme  Tadil Metni
 
ODEA BANK 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
        ESKİ HALİ
    YENİ HALİ

          MADDE 5.      MERKEZ VE ŞUBELER
Banka'nın  merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Levent 199, Büyükdere Cad.  N199 Kat: 33-39 34394, Şişli, İstanbul ‘dur.
Adres  değişikliği halinde, yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türk Ticaret  Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na,  Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ve yasalarla belirlenen diğer  makamlara bildirilir. Banka'nın tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan  tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden  taşınmasına rağmen yeni adresini usulüne uygun olarak, yasal süre  içerisinde tescil ve ilan ettirmemiş olan Banka için bu durum fesih sebebi  sayılır.
Banka   Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat  hükümleri uyarınca yurt içinde şubeler, temsilcilikler, ofisler, ve  bürolar, açabilir, Kurul'dan izin almak koşuluyla yurt dışında şube ve  temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.
          MADDE 5.      MERKEZ VE ŞUBELER
Banka'nın merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad.  Levent 199 Apt. N199/119 Şişli/İstanbul'dur.
Adres  değişikliği halinde, yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türk Ticaret  Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve T.C.  Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na  ve yasalarla belirlenen diğer makamlara bildirilir. Banka'nın tescil ve  ilan edilmiş adresine yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve  ilan edilmiş olan adresinden taşınmasına rağmen yeni adresini usulüne uygun  olarak, yasal süre içerisinde tescil ve ilan ettirmemiş olan Banka için bu  durum fesih sebebi sayılır.
Banka   Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yurt  içinde ve dışında şube, temsilcilik, ofis veya bürolar açabilir ve bunları  kapayabilir. Yurt dışında yapılacak şube ve temsilcilik açılışları Kurul'un  izninin alınmasına bağlıdır.

      MADDE 8.    PAY SENEDİ İHRACI
Pay  senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden  kupürler halinde bastırılarak ihraç edilebilir.
      MADDE 8.     PAY SENEDİ İHRACI
Pay senetleri  nama yazılı olup, Yönetim  Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde  bastırılarak ihraç edilebilir.

        MADDE 9.     PAY DEVRİ
Payların  devri,  Türk Ticaret Kanunu,   Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun  ve düzenlemelere tabi ve mevzuata uygun olarak yapılır.
Çıkarılmış  payların ve payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin veya  ilmühaberlerin devri,  Yönetim  Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Banka'ya  karşı hüküm ifade eder.
          MADDE 9.    PAY DEVRİ
Payların devri,  Türk Ticaret Kanunu,   Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili  mevzuata uygun olarak yapılır.
Çıkarılmış  payların ve payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin veya  ilmühaberlerin devrinin,  Banka'ya karşı hüküm ifade etmesi için  Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmesi gerekir.
Bankacılık Kanunu kapsamında Bankacılık Düzenleme  ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması zorunlu olan pay devirleri bu iznin  alınması kaydıyla yapılabilir ve izin alınmaksızın yapılan pay devirleri  pay defterine kaydedilmez.

                            MADDE 10.   GENEL KURULTOPLANTILARI
 
Banka Genel  Kurul'u, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen usulde ve nisap ile olağan ya  da olağanüstü olarak toplanır.
 
Olağan Genel  Kurul toplantıları, yıllık hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde  yapılır.
 
 
 
 
 
Genel Kurul  Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım:
 
Banka'nın  genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu  toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik  ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda  Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak  sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına,  görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan  tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için  oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel  kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan  sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik  hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
                      MADDE 10.   GENEL KURULTOPLANTILARI
 
Banka Genel  Kurul'u, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen usulde ve nisap ile olağan ya  da olağanüstü olarak toplanır.
 
Olağan Genel  Kurul toplantıları, yıllık hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır.  Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk  Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve  karar alır.
 
Genel Kurul  Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım:
 
Banka'nın  genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu  toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik  ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda  Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak  sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına,  görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan  tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için  oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak tüm  genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş  olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan  Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

              MADDE 11.   GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET
Genel  Kurul'un olağan ya da olağanüstü toplantı çağrıları Yönetim Kurulu'nca  yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.
Genel  Kurul'un toplantıya çağrılması, ilân ve toplantı günleri hariç, toplantı  gününden, en az yirmi bir gün önce Banka'nın internet sitesinde ve Türkiye  Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân olunur.
İlanlarda  ilgili mevzuatta belirtilen hususlara yer verilir.
Genel  Kurul'un toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, ilânın çıktığı veya  çıkacağı gazeteler toplantı gününden en az yirmi bir gün önce, pay  sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun  ilgili hükümleri saklıdır.
 
                MADDE 11.   GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET
Genel  Kurul'un olağan ya da olağanüstü toplantı çağrıları Yönetim Kurulu'nca  yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.
Genel Kurul'un  toplantıya çağrılması, ilân ve toplantı günleri hariç, toplantı gününden,  en az yirmi bir gün önce Banka'nın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesi'nde ilân olunur.
İlanlarda  ilgili mevzuatta belirtilen hususlara yer verilir.
Genel  Kurul'un toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, ilânın çıktığı veya  çıkacağı gazeteler toplantı gününden en az yirmi bir gün önce, pay  sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun  ilgili hükümleri saklıdır. Türk  Ticaret Kanunu'nda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla gündemde  gösterilmeyen hiçbir husus Genel Kurul'da görüşülemez ve karara bağlanamaz. 
Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin  edilememesi halinde, Genel Kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır.  İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak  ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.
Azlığın istemi üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun  420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısının, toplantı  başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı,  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve Banka'nın internet  sitesinden karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır.  Ertelenen Genel Kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak  tekrar toplantıya çağrılır.

            MADDE 14.   GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY HAKLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI
Genel Kurul  toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin her pay  için bir oy hakkı vardır.
 
 
Genel  Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar ilgili mevzuata uygun  olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından  onaylanan iç yönerge ile belirlenir.
        MADDE 14.   GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY HAKLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI
Genel Kurul  toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları her pay için  bir oy hakkı vardır. Pay  sahipleri veya temsilcileri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  uyulmak kaydıyla fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar.
Genel  Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar ilgili mevzuata uygun  olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından  onaylanan iç yönerge ile belirlenir.

                MADDE 15.   GENEL KURUL TOPLANTILARININ YÖNETİMİ VE TUTANAKLAR
Genel Kurul  toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır  bulunması zorunludur.
T.C. Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi, Banka'nın bu Esas Sözleşmesi ve iç  yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen  hususların yerine getirildiğini ve toplantı nisabının bulunduğunu  saptadıktan sonra, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya  Üye'lerden birisi tarafından açılır.
Toplantı,  Genel Kurul tarafından seçilecek pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan  bir başkan tarafından yönetilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse  oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan  yardımcısı da seçilebilir. Tutanak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat  hükümlerine göre tutulur   toplantı  başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından  imzalanır.
Toplantıda  alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin  şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri  tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı  yazılarak,  muhalefet şerhinin ekli  olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantı  tutanakları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve toplantı  başkanlığı tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmez.  Genel Kurul kararları toplantıda hazır  bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya muhalif ya da çekimser kalan  bütün pay sahiplerini, Banka'yı ve Banka organlarını bağlar.
Pay  sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uyarınca  kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.
                MADDE 15.   GENEL KURUL TOPLANTILARININ YÖNETİMİ VE TUTANAKLAR
Genel Kurul  toplantılarında T.C. Ticaret  Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması zorunludur.
T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi, Banka'nın bu Esas Sözleşmesi ve iç  yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen  hususların yerine getirildiğini ve toplantı nisabının bulunduğunu  saptadıktan sonra, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya Üye'lerden  birisi tarafından açılır.
Toplantı,  Genel Kurul tarafından seçilecek pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan  bir başkan tarafından yönetilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse  oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan  yardımcısı da seçilebilir. Tutanak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat  hükümlerine göre tutulur   toplantı  başkanlığı ve T.C. Ticaret  Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantıda  alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin  şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri  tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı  yazılarak,  muhalefet şerhinin ekli  olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve T.C. Ticaret Bakanlığı  temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantı  tutanakları T.C. Ticaret  Bakanlığı temsilcisi ve toplantı başkanlığı tarafından  imzalanmadıkça hüküm ifade etmez.   Genel Kurul kararları toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara  katılan veya muhalif ya da çekimser kalan bütün pay sahiplerini, Banka'yı  ve Banka organlarını bağlar.
Pay  sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uyarınca  kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.

          MADDE 19.   BANKA'NIN TEMSİLİ
Banka,  Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık  Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın bölge ve şube  müdürleri ile Genel Müdür'ün Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına  dair hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır. Banka  adına düzenlenen sözleşmelerin, taahhütnamelerin, belgelerin, kağıtların ve  senetlerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim  Kurulu'nca derece, yer ve temsil ve ilzam yetkileri kararlaştırılarak  Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân  edilen, imza yetkililerinin Banka unvan veya kaşesi altına vazedecekleri  imzalarını taşıması şarttır.
 
Yönetim  Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde kullandığı  yetkileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla  dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile yönetim kurulu  üyelerine veya üçüncü kişilere düzenleyeceği bir iç yönerge ile verebilir.  Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi hükmü saklıdır.
        MADDE 19.   BANKA'NIN TEMSİLİ
Banka,  Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık  Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın bölge ve şube  müdürleri ile Genel Müdür'ün Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına  dair hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır. Banka  adına düzenlenen sözleşmelerin, taahhütnamelerin, belgelerin, kağıtların ve  senetlerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim  Kurulu'nca derece, yer ve temsil ve ilzam yetkileri kararlaştırılarak  Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân  edilen, imza yetkililerinin Banka'nın  merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarasını gösterir  unvan veya kaşesi altına vazedecekleri imzalarını taşıması şarttır.
Yönetim  Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimsel yetki ve sorumluluklarını, 5411  sayılı Bankacılık Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kısmen veya tamamen bir veya birkaç  yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye ilişkin dilediği  süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile iç yönergeler  hazırlayabilir. Bu iç yönerge Banka'nın yönetimini düzenler bunun için  gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir. Yönetim Kurulu,  münhasıran Yönetim Kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan görev  ve yetkileri muhafaza edilmek kaydıyla, gerekli gördüğü takdirde, aldığı  kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de  saptamak suretiyle, görev ve yetkilerinin bir bölümünü, Banka işlerinin  belirli bir kısmını, bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya müdür  olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle,  kural olarak, diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.  Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi hükmü saklıdır.

                      MADDE 20.   YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ VE ÜCRETİ
Yönetim  Kurulu Üyeleri en çok üç yıl süre ile görev görmek üzere seçilirler.  Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.  Genel Kurul, üç yıldan fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin görev  süresini belirler. Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve  Üyelerini görev süreleri dolmadan değiştirebilir. Görev süresi sona ermeden  açılan Yönetim Kurulu Üye'sinin yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili  hükmü uyarınca, yeni Üye seçilir
 
 
 
 
 
Yönetim  Kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman azlolunabilirler.
 
Yönetim  Kurulu Üyelerinin ücreti Genel Kurul'ca belirlenir.
            MADDE 20.   YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ VE ÜCRETİ
Yönetim  Kurulu Üyeleri en çok üç yıl süre ile görev görmek üzere seçilirler.  Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.  Genel Kurul, üç yıldan fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin görev  süresini belirler. Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve  Üyelerini görev süreleri dolmadan değiştirebilir. Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde sayılı hallerden  herhangi birinin mevcudiyeti sebebiyle, üyeliklerden birinin açılması  halinde Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri görevi sona eren Yönetim Kurulu  Üye'sinin yerine, Türk Ticaret  Kanunu'nun ilgili hükmü  uyarınca, geçici  bir Üye seçer ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Yönetim Kurulu'na bu yolla seçilen  yeni üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve  onaylanması halinde, görev süresi yerini aldığı üyenin kalan süresi  kadardır.
Yönetim  Kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman azlolunabilirler.
 
Yönetim kurulu  üyelerine, miktarı genel kurul tarafından tayin ve tespit edilecek mali  haklar tanınır. Bu haklar huzur hakkı, ikramiye, prim, kardan pay veya  yıllık ücret olabilir.

                  MADDE 21.   KREDİ KOMİTESİ
Kredi açma  yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkisini Kurul'ca  belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine (aşağıda "Kredi  Komitesi" diye anılacaktır) veya genel müdürlüğe devredebilir. Kredi  Komitesi'nin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları Kurul'ca belirlenir.
Kredi  Komitesi Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'nun Kurul'ca Kredi  Komitesi'nin yapısına ilişkin belirlenen nitelikleri haiz Üyeleri arasından  seçilecek en az iki Üye ile Genel Müdürden veya vekilinden ibarettir.  Herhangi bir toplantıya katılmayan üyenin yerine vazife görmek üzere ayrıca  iki yedek üye seçilir. Kredi Komitesi asil ve yedek üyelerinin seçiminde  Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ¾'ünün olumlu oyu aranır.
 
 
Kredi  Komitesi Bankacılık Kanunu'ndaki vazifeleri yerine getirir. Kredi  Komitesi'nin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya ve çoğunluk  ile verdiği kararlar Yönetim Kurulu onayından sonra uygulanır.
Kredi  Komitesi'nin karar ve faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.
Yönetim  Kurulu Üyeleri'nden her biri, Kredi Komitesi'nin faaliyetleri hakkında  bilgi istemek ve gerekli gördüğü her türlü denetimi yapmak yetkisini  haizdir.
              MADDE 21.   KREDİ KOMİTESİ
Kredi açma  yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkisini Kurul'ca  belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine (aşağıda "Kredi  Komitesi" diye anılacaktır) veya genel müdürlüğe devredebilir. Kredi  Komitesi'nin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları Kurul'ca  belirlenir.
Kredi  Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'nun Kurul'ca Kredi  Komitesi'nin yapısına ilişkin belirlenen nitelikleri haiz Üyeleri arasından  seçilecek en az iki Üye ile Genel Müdürden veya vekilinden ibarettir. Herhangi bir toplantıya  katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere süre hariç genel  müdürde aranan şartları taşıyan yönetim kurulu üyeleri arasından iki yedek  üye seçilir.  Kredi Komitesi  asil ve yedek üyelerinin seçiminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ¾'ünün (dörtte üçünün) olumlu oyu  aranır.
Kredi  Komitesi Bankacılık Kanunu'ndaki vazifeleri yerine getirir. Kredi komitesi tüm üyelerin katılımı  ile toplanır ve Kredi Komitesi'nin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan, oyçokluğu ile verdiği  kararlar Yönetim Kurulu onayından sonra uygulanır.
Kredi  Komitesi'nin karar ve faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.
Yönetim  Kurulu Üyeleri'nden her biri, Kredi Komitesi'nin faaliyetleri hakkında  bilgi istemek ve gerekli gördüğü her türlü denetimi yapmak yetkisini  haizdir.

      MADDE 23.   DİĞER KOMİTELER
Yönetim  Kurulu, Bankacılık Kanunu ve sair kanun ve mevzuatın öngördüğü komiteler  kurabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir.  Yönetim Kurulu, mevzuat öngörmese de, hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli  komiteler, kurullar kurup lağvedebilir, bu komite ve kurullara üyeler  seçebilir, değiştirebilir ve görevlerine son verebilir ve yetki ve  sorumluluklarını belirleyebilir.
          MADDE 23.   DİĞER KOMİTELER
Yönetim  Kurulu, Bankacılık Kanunu ve sair kanun ve mevzuatın öngördüğü komiteler  kurabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret  Kanunu hükümleri gereğince kurulması zorunlu olan diğer komitelerin oluşumu  ile çalışma ve karar alma esasları ilgili mevzuata göre belirlenir.
 
Yönetim  Kurulu, mevzuat öngörmese de, hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli  komiteler, kurullar kurup lağvedebilir, bu komite ve kurullara üyeler  seçebilir, değiştirebilir ve görevlerine son verebilir ve yetki ve  sorumluluklarını belirleyebilir.

      MADDE 28.   HESAP DÖNEMİ
Banka'nın  hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi Banka'nın kesin  kuruluşundan başlayarak o yılın 31 Aralık günü sona erer.
      MADDE 28.   HESAP DÖNEMİ
Banka'nın  hesap dönemi takvim yılıdır. Bu  süre 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık günü son bulur.  Ancak, birinci hesap dönemi Banka'nın  kesin kuruluşundan başlayarak o yılın 31 Aralık günü sona erer.

          MADDE 29.   FİNANSAL TABLOLAR,    YÖNETİM  KURULU VE DENETİM RAPORLARI
Her hesap  dönemi sonunda, o hesap dönemine ait finansal tablolar (bilanço, kâr-zarar  hesabı v.b.), Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu ve denetim  raporları düzenlenir. 
 
Finansal  tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetim kuruluşu  raporları ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul  toplantısının akdedileceği günden en az on beş gün önce,  Banka'nın merkez ve şubelerinde, pay  sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.
        MADDE 29.   FİNANSAL TABLOLAR,    YÖNETİM KURULU  VE DENETİM RAPORLARI
Yönetim Kurulu, her hesap dönemi sonunda finansal  tabloları  (bilanço, kar- zarar  hesabı v.b), özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız denetim raporu ile  Bankacılık Kanunu'nda öngörülen diğer asgari içerikleri taşıyan bir yıllık  faaliyet raporu hazırlamak zorundadır. 
Finansal  tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetim kuruluşu  raporları ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul  toplantısının akdedileceği günden en az on beş gün önce,  Banka'nın merkez ve şubelerinde, pay  sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

        MADDE 32.   KÂRIN TEVZİ ZAMANI VE USULÜ
Bu Esas  Sözleşme'nin 31. maddesi hükümlerine göre dağıtılacak kâr payının pay  sahiplerine ödeneceği tarihi, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel  Kurul saptar.
Bu Esas  Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınamaz.  Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri  saklıdır.
          MADDE 32.   KÂRIN TEVZİ ZAMANI VE USULÜ
Bu Esas  Sözleşme'nin 31. maddesi hükümlerine göre dağıtılacak kâr payının pay  sahiplerine ödeneceği tarihi ve  usulü, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul saptar.
Bu Esas  Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınamaz.  Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri  saklıdır.
 

        MADDE 35.   YILLIK RAPORLAR
Banka,  Genel Kurul toplantılarını takip eden bir  ay içinde yıllık Yönetim Kurulu ve denetim ve gerekli sair finansal  raporlar ile Genel Kurul katılanlar cetvelinden yeterli nüshayı T.C. Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı'na gönderir.   Bunların,  toplantıya katılan  T.C.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  temsilcisine de tevdi edilmesi mümkündür.
Bankacılık  Kanunu uyarınca, finansal raporların onaylanmış birer örneğinin, Genel  Kurul toplantısının akdedildiği tarihten itibaren ilgili mevzuatta  belirtilen süreler dikkate alınmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurumu'na, T.C. Merkez Bankası'na ve ilgili bakanlığa tevdi  edilmesi zorunludur.
        MADDE 35.   YILLIK RAPORLAR
Banka,  Genel Kurul toplantılarını takip eden bir  ay içinde yıllık Yönetim Kurulu faaliyet  raporu ve bağımsız denetim  raporu ve gerekli sair  finansal raporlar ile Genel Kurul katılanlar cetvelinden yeterli nüshayı T.C. Ticaret Bakanlığı'na gönderir.  Bunların,   toplantıya katılan  T.C.  Ticaret Bakanlığı  temsilcisine de tevdi edilmesi mümkündür.
Bankacılık  Kanunu uyarınca, finansal raporların onaylanmış birer örneğinin, Genel  Kurul toplantısının akdedildiği tarihten itibaren ilgili mevzuatta  belirtilen süreler dikkate alınmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurumu'na, T.C. Merkez Bankası'na ve ilgili bakanlığa tevdi  edilmesi zorunludur.

      MADDE 36.   ESAS SÖZLEŞMENİN TEVDİİ
Banka'ca bu  Esas Sözleşme bastırılarak kuruculara, sermaye artırımına katılacak yeni  pay sahiplerine, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tevdi edilecektir.
      MADDE 36.   ESAS SÖZLEŞMENİN TEVDİİ
Banka'ca bu  Esas Sözleşme bastırılarak kuruculara, sermaye artırımına katılacak yeni  pay sahiplerine, T.C. Ticaret Bakanlığı'na  ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tevdi edilecektir.

     
          MADDE 37- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Esas sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik  için Yönetim Kurulu'nun değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini  ihtiva eden bir tadil metni hazırlayarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu'nun uygun görüşüne sunar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu'nun uygun görüşüne istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli  iznin alınması şarttır.
T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin  alındıktan sonra Genel Kurul tarafından karara bağlanan esas sözleşme  değişiklikleri Banka Merkezi'nin bulunduğu yerin Ticaret Sicili'ne tescil  ve ilan ettirilir.
Kurumca uygun görülmeyen değişiklikler genel  kurulda karara bağlanamaz ve ticaret siciline tescil edilemez.

      MADDE 37.   KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF
Bu Esas  Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret  Kanunu'nun ve sair kanun ve mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve  mevzuatta değişiklik halinde, değişikliklere uyulur.
      MADDE 38.   KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF
Bu Esas  Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret  Kanunu'nun ve sair kanun ve mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve  mevzuatta değişiklik halinde, değişikliklere uyulur.







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914502


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