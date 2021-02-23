***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono itfası hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Satışı gerçekleşen nominal sehven yanlış yazılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.02.2021Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODEA22122Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.422.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 0,8055 375.620,77 Evet2 26.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 0,8055 365.229,81 Evet3 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,8055 353.711,16 Evet4 25.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 0,8055 347.831,01 Evet5 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 0,8055 329.103,14 Evet6 24.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 0,8055 322.836,35 Evet7 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 0,8055 334.113,35 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 0,8055 41.479.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 28/07/2020 tarihinde ihraç edilen, 210 gün vadeli, 50.422.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 23/02/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911810BIST