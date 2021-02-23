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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.02.2021 14:24



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Satışı gerçekleşen nominal sehven yanlış yazılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA22122
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.422.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 0,8055 375.620,77 Evet
2 26.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 0,8055 365.229,81 Evet
3 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,8055 353.711,16 Evet
4 25.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 0,8055 347.831,01 Evet
5 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 0,8055 329.103,14 Evet
6 24.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 0,8055 322.836,35 Evet
7 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 0,8055 334.113,35 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 0,8055 41.479.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 28/07/2020 tarihinde ihraç edilen, 210 gün vadeli, 50.422.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 23/02/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911810


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