ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)IMAD ITANI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bank Audi sal: YKÜ, - Bank Audi SAE (Mısır): YKÜ - Audi Investments Holding sal: YKÜTAMER GHAZALEH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi sal (Lübnan) Grup CEO Vekili Bank Audi sae (Mısır) YK Üyesi, Lebanon Invest sal YK Üyesi Solifac sal YK Üyesi APB Holding sal YK Üyesi Banaudi Holding Limited YKOYA AYDINLIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Koruncuk Vakfı - Genel Müdür, Yönetim Kurulu ÜyesiEBRU OĞAN KNOTTNERUS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Pasha Bank Yatırım Bankası (Türkiye) - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pasha Bank Gürcistan - Yönetim Kurulu ÜyesiCHAHDAN JEBEYLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi s.a.l. Beyrut, Lübnan - Yönetim Kurulu Üyesi Audi Private Bank s.a.l. Beyrut, Lübnan - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited ? Kıbrıs - Yönetim Kurulu Üyesi BAPB Holding Limited - Kıbrıs - Yönetim Kurulu Üyesi Audi Capital (KSA) - Yönetim Kurulu ÜyesiKHALIL EL DEBS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi SL (Lübnan) - Grup CEO Vekili Bank Audi Ilc (Katar) - YK Başkanı Solifac SAL - YK Başkanı Bank Audi France sa (Fransa) - YK BASAL Temsilcisi Bank Audi SAE (Mısıt) - YK Üyesi Banque Audi Suisse S.A. (İsviçre) - YK Üyesi BAPB Holding Ltd. - YK ÜyesiHİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Hayat Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Tam Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliMOUAYED MAKHLOUF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi Sal (Lübnan)- Genel Müdür, Uluslararası Bölüm BaşkanıANTOINE NAJM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi Sal (Lübnan) Genel Müdür Yardımcısı - Grup Kredi Risk YöneticisiAYŞE BOTAN BERKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri (İstanbul)- Kurucu Ortak Başkan İş Leasing (İstanbul) Bağımsız YK ÜyesiFARID LAHOUD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi sal (Beyrut - Lübnan) - Grup Baş Uyum Görevlisi ve Grup Genel Sekreteri BAPB Holding Ltd. (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Lebanon Invest sal (Lübnan) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) (Paris - Fransa) - Bağımsız Danışman Denetim Komitesi Üyesi Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (Cenevre - İsviçre) - Bağımsız Danışman Denetim Komitesi Üyesi (2014?ten itibaren Komite Başkanı) Gerrard and National PLC (Londra - Birleşik Krallık) Arbitraj Masası ÜyesiMERT ÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi