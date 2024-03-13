***ODINE* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
13.03.2024 12:26
***ODINE******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Odine Solutions Teknoloji ve Sanayi AŞ (ODINE) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258409
BIST
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14:338.978
En Düşük
|Değişim
|: -1,01%
|| -91,43
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
14:3332,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0413
|Açılış
|: 32,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
14:3335,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1150
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
14:332.231,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,45
|Açılış
|: 2.231,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler14:33
|ARTMS
|54,25
|95.901.631
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|942.724.131
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|62.814.648
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|LMKDC
|33,08
|1.072.267.234
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|85.012.926
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|275,00
|4.313.992.994
|% -0,18
|
|YKBNK
|22,34
|2.835.235.047
|% -4,12
|
|EREGL
|44,98
|2.802.525.837
|% -0,66
|
|ISCTR
|10,73
|2.543.788.967
|% -3,07
|
|OBAMS
|48,82
|2.381.122.160
|% 2,78
|
|ISCTR
|10,73
|2.543.788.967
|% -3,07
|
|YKBNK
|22,34
|2.835.235.047
|% -4,12
|
|ZOREN
|5,24
|447.243.223
|% 1,35
|
|EKGYO
|10,70
|774.449.649
|% -0,65
|
|AKFGY
|2,77
|174.207.059
|% -2,81
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0887
|32,0947
|% 0,13
|
|Euro
|35,1541
|35,1651
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,5631
|41,7714
|% -0,59
|
|Frank
|36,9865
|37,1719
|% -0,71
|
|Riyal
|8,6570
|8,7004
|% -0,64
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,30
|24,34
|% 0,66
|
|Platin
|933,22
|935,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,64
|1.071,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,92
|82,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,79
|2.163,03
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:33
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14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -120, 16 kaybederek (% -1.25 ) 9, 523
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14:48XU100
Endeks 8, 977 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 49, 841.00 milyon TL de
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14:48SANFM
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 63.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 999 adet işlem
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14:46GLBMD
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 40.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 087, 281 adet işlem