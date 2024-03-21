***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ODINE]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOdine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş., ODINE.E işlem koduyla 21/03/2024 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 30 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260854BIST