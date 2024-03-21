***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.03.2024 08:45
***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş., ODINE.E işlem koduyla 21/03/2024 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 30 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260854
BIST
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18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0453
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4425
En Düşük
32,1800
18:0535,6017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2185
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,7180
En Düşük
35,2593
18:052.298,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 24,23
|Açılış
|: 2.298,10
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EMNIS
|248,60
|6.341.786
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|121.013.312
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|PKART
|75,75
|213.622.519
|% -9,98
|
|THYAO
|278,25
|7.682.986.402
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|KCHOL
|187,20
|4.464.361.851
|% 3,77
|
|TUPRS
|171,80
|3.937.389.242
|% -1,09
|
|ZOREN
|5,60
|2.282.397.566
|% 4,67
|
|ISCTR
|10,73
|3.787.060.766
|% -0,37
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4087
|32,4174
|% 0,14
|
|Euro
|35,5290
|35,6018
|% 0,62
|
|Sterlin
|42,2895
|42,5015
|% 0,02
|
|Frank
|37,3302
|37,5174
|% 0,11
|
|Riyal
|8,8224
|8,8666
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,61
|25,64
|% 0,66
|
|Platin
|916,35
|921,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.039,50
|1.042,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,57
|86,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.203,05
|2.203,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DESPC
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 443 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 0.41 ) 7, 883
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, DOBUR, BRISA, JANTS, KSTUR, BRMEN, KERVN, KAPLM, INTEM, ZEDUR
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKART, GIPTA, PEKGY, CEMAS, DERHL, BEGYO, IEYHO
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17:58
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