***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ODINE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarODINE TEKNOLOJI payları, 21/03/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 110.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiODINE TEKNOLOJI XUTUM 21/03/2024ODINE TEKNOLOJI XTUMY 21/03/2024ODINE TEKNOLOJI XYLDZ 21/03/2024ODINE TEKNOLOJI XHARZ 21/03/2024ODINE TEKNOLOJI XUTEK 21/03/2024ODINE TEKNOLOJI XTKJS 21/03/2024ODINE TEKNOLOJI XBLSM 21/03/2024ODINE TEKNOLOJI XSIST 21/03/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260529BIST