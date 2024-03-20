***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
20.03.2024 13:59
***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
ODINE TEKNOLOJI payları, 21/03/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 110.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ODINE TEKNOLOJI XUTUM 21/03/2024
ODINE TEKNOLOJI XTUMY 21/03/2024
ODINE TEKNOLOJI XYLDZ 21/03/2024
ODINE TEKNOLOJI XHARZ 21/03/2024
ODINE TEKNOLOJI XUTEK 21/03/2024
ODINE TEKNOLOJI XTKJS 21/03/2024
ODINE TEKNOLOJI XBLSM 21/03/2024
ODINE TEKNOLOJI XSIST 21/03/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260529
BIST