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***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

19.03.2024 18:10
***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması


***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ODINE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
19/03/2024
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
44.200.000
Baz Fiyat (TL)
30
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/03/2024
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
13-14-15/03/2024
Açıklamalar

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 110.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli Şirket payları 21/03/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 30 TL baz fiyat, "ODINE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260314


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