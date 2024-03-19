***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
19.03.2024 18:10
***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODINE]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
19/03/2024
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
44.200.000
Baz Fiyat (TL)
30
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/03/2024
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
13-14-15/03/2024
Açıklamalar
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 110.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli Şirket payları 21/03/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 30 TL baz fiyat, "ODINE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260314
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0672
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
18:0535,1744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0083
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.239,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,66
|Açılış
|: 2.239,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|7,26
|12.589.878
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.416.782
|% 10,00
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,00
|536.829.542
|% -9,84
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,77
|3.066.387.933
|% 4,26
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3436
|32,3475
|% 0,21
|
|Euro
|35,1641
|35,1744
|% -0,02
|
|Sterlin
|42,1617
|42,3731
|% -0,13
|
|Frank
|37,3354
|37,5225
|% -0,07
|
|Riyal
|8,8439
|8,8882
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,87
|24,90
|% 0,66
|
|Platin
|892,53
|896,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,96
|984,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,53
|87,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,05
|2.154,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58SELEC
Yüzde 5.23 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 293 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 64 artarak (% 2.35 ) 7, 834
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKYLP, SODSN, SELVA, DESPC, KLGYO, CASA, MMCAS, PKART, TMSN, NETAS
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17:57
SKYLP, PSDTC, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
IZINV, TURSG, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında