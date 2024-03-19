***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***ODINE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ODINE]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi19/03/2024Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıOdine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)44.200.000Baz Fiyat (TL)30İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih21/03/2024Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi13-14-15/03/2024AçıklamalarOdine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 110.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli Şirket payları 21/03/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 30 TL baz fiyat, "ODINE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260314BIST