***ODINE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2024 13:35
***ODINE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODINE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267005
BIST
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14:439.123
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 177,65
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
14:4331,8955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0588
|Açılış
|: 31,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
14:4334,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1164
|Açılış
|: 34,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
14:432.351,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,20
|Açılış
|: 2.351,02
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler14:41
|KARYE
|40,70
|110.189.417
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|43.986.069
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|SNPAM
|91,90
|5.489.768
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUYO
|17,39
|15.785.950
|% -9,99
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|107,70
|874.525.026
|% -8,50
|
|ALVES
|55,00
|379.598.020
|% -6,78
|
|THYAO
|295,00
|17.489.323.699
|% -1,67
|
|ODINE
|73,80
|4.775.634.678
|% -4,96
|
|YKBNK
|28,86
|3.631.959.126
|% 4,72
|
|TUPRS
|169,70
|2.702.857.919
|% 4,24
|
|TCELL
|71,25
|2.179.894.098
|% 4,01
|
|ZOREN
|5,43
|762.582.099
|% 0,56
|
|YKBNK
|28,86
|3.631.959.126
|% 4,72
|
|EKGYO
|9,30
|967.081.274
|% 3,33
|
|AKFGY
|2,17
|147.408.221
|% 5,34
|
|ODINE
|73,80
|4.775.634.678
|% -4,96
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8927
|31,8985
|% -0,17
|
|Euro
|34,6552
|34,6678
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,1455
|40,3467
|% -0,43
|
|Frank
|34,9903
|35,1657
|% -0,86
|
|Riyal
|8,4565
|8,4989
|% -0,46
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,00
|27,03
|% 0,66
|
|Platin
|941,05
|942,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,66
|1.013,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,36
|89,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,34
|2.292,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:41
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