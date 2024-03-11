***ODINE* *DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
11.03.2024 17:46
***ODINE******DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257588
BIST
'
18:059.132
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -23,50
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.132
En Yüksek
9.369
18:0532,0096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1008
|Açılış
|: 33,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,1702
En Düşük
31,9269
18:0535,0394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0560
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9491
18:052.245,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,11
|Açılış
|: 2.245,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.255,40
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALVES
|41,58
|58.230.170
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|197.604.383
|% 10,00
|
|ORMA
|228,80
|8.504.352
|% 10,00
|
|TMSN
|174,90
|1.015.491.657
|% 10,00
|
|PNLSN
|102,30
|134.599.960
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|19.277.870
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.841.339
|% -10,00
|
|KLMSN
|33,88
|96.719.437
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|45.476.301
|% -9,98
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|THYAO
|280,75
|9.199.828.695
|% 0,54
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|KCHOL
|180,00
|5.613.007.409
|% 3,09
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|AKBNK
|42,80
|4.875.874.953
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,76
|4.485.892.576
|% -0,92
|
|ZOREN
|5,26
|1.009.470.450
|% -2,59
|
|EKGYO
|11,12
|1.867.891.898
|% -1,59
|
|YKBNK
|23,10
|3.400.664.471
|% 0,52
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0040
|32,0117
|% 0,32
|
|Euro
|35,0183
|35,0357
|% 0,15
|
|Sterlin
|42,2073
|42,4189
|% -0,67
|
|Frank
|37,5191
|37,7072
|% -0,44
|
|Riyal
|8,7845
|8,8285
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,46
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|939,91
|941,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,65
|1.035,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,21
|82,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,71
|2.179,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ORCAY
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 451 adet işlem
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17:58BIGCH
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 34.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 680, 662 adet işlem
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17:57ATAKP
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 356, 575 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 97, 281.00 milyon TL de
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17:54TGSAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 596 adet işlem