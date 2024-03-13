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13.03.2024 09:16
***ODINE******GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258270
BIST
'
11:568.973
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -95,71
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:5632,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0404
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:5635,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0386
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:562.227,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,04
|Açılış
|: 2.227,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ARTMS
|54,25
|77.840.667
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.979.518
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.854.154
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|471.874.987
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.858.644
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|DERIM
|29,10
|17.071.609
|% -8,38
|
|UZERB
|331,00
|2.400.412
|% -7,99
|
|FONET
|32,36
|736.593.630
|% -7,54
|
|THYAO
|275,25
|2.236.424.423
|% -0,09
|
|EREGL
|44,98
|1.801.920.776
|% -0,66
|
|YKBNK
|22,30
|1.545.120.477
|% -4,29
|
|VESTL
|84,80
|1.335.547.124
|% 0,41
|
|ISCTR
|10,79
|1.245.448.681
|% -2,53
|
|ISCTR
|10,79
|1.245.448.681
|% -2,53
|
|YKBNK
|22,30
|1.545.120.477
|% -4,29
|
|EKGYO
|10,66
|527.220.644
|% -1,02
|
|ZOREN
|5,24
|250.862.591
|% 1,35
|
|AKFGY
|2,77
|116.059.597
|% -2,81
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0869
|32,0938
|% 0,13
|
|Euro
|35,0756
|35,0887
|% 0,11
|
|Sterlin
|41,4877
|41,6956
|% -0,77
|
|Frank
|36,9200
|37,1051
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6466
|8,6900
|% -0,76
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|932,59
|933,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,36
|1.056,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,29
|82,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,90
|2.159,19
|% 0,66
|