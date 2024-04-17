***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
17.04.2024 18:53
***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Mevcut Esas Sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21 23/10/2023 26/10/2023 10944
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274020
BIST