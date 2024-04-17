***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarMevcut Esas Sözleşmemiz ekte verilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız,Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21 23/10/2023 26/10/2023 10944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274020BIST