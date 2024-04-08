Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.04.2024 08:40
***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Firmamız, Avrupa Celtic-Next fonundan onay alarak pozitif etiket kazanan ve Avrupa'daki 10 paydaş ile birlikte geliştirmeyi planladığımız ileri Ar-Ge projesi, Akıllı 6G (Smart 6G) - Açık Radyo Erişim Ağları (oRAN) kapsamında, Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenmesi (ML) teknolojileri kullanılarak sistemlerin kendilerini otomatik olarak organize etmesi ve yönetmesine olanak sağlayacak bir çözüm geliştirmesi amacıyla, Avrupa Celtic-Next Fonu tarafından karşılanacak olan 45.923.019,79 TL değerindeki teşvik için TÜBİTAK başvurusu tamamlanmıştır. TÜBİTAK hakem değerlendirmesinden olumlu sonuç alınması durumunda projeye başlanması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269339


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:549.686
Değişim :  0,69% |  66,82
Açılış :  9.639  
Önceki Kapanış :  9.619  
En Düşük
9.627 En Yüksek
9.736
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ODINE 75,35 405.161.959 % 10,00  
ENTRA 13,31 10.809.157 % 10,00  
ASUZU 104,60 277.430.548 % 9,99  
MOGAN 18,07 699.415.750 % 9,98  
PASEU 61,30 101.001.510 % 9,96  
daha fazla
11:50 Alış Satış %  
Dolar 32,0597 32,0672 % 0,16  
Euro 34,8661 34,8769 % 0,36  
Sterlin 40,5427 40,7459 % 0,53  
Frank 35,4653 35,6431 % 0,25  
Riyal 8,5690 8,6120 % 0,67  
daha fazla
11:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,76 27,79 % 0,66  
Platin 937,71 939,31 % 0,66  
Paladyum 1.009,61 1.011,84 % 0,66  
Brent Pet. 90,32 90,32 % 0,66  
Altın Ons 2.335,09 2.335,39 % 0,66  
Seans Raporu 11:50
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru