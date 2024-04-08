***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız, Avrupa Celtic-Next fonundan onay alarak pozitif etiket kazanan ve Avrupa'daki 10 paydaş ile birlikte geliştirmeyi planladığımız ileri Ar-Ge projesi, Akıllı 6G (Smart 6G) - Açık Radyo Erişim Ağları (oRAN) kapsamında, Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenmesi (ML) teknolojileri kullanılarak sistemlerin kendilerini otomatik olarak organize etmesi ve yönetmesine olanak sağlayacak bir çözüm geliştirmesi amacıyla, Avrupa Celtic-Next Fonu tarafından karşılanacak olan 45.923.019,79 TL değerindeki teşvik için TÜBİTAK başvurusu tamamlanmıştır. TÜBİTAK hakem değerlendirmesinden olumlu sonuç alınması durumunda projeye başlanması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269339BIST