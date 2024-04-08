***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2024 08:40
***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız, Avrupa Celtic-Next fonundan onay alarak pozitif etiket kazanan ve Avrupa'daki 10 paydaş ile birlikte geliştirmeyi planladığımız ileri Ar-Ge projesi, Akıllı 6G (Smart 6G) - Açık Radyo Erişim Ağları (oRAN) kapsamında, Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenmesi (ML) teknolojileri kullanılarak sistemlerin kendilerini otomatik olarak organize etmesi ve yönetmesine olanak sağlayacak bir çözüm geliştirmesi amacıyla, Avrupa Celtic-Next Fonu tarafından karşılanacak olan 45.923.019,79 TL değerindeki teşvik için TÜBİTAK başvurusu tamamlanmıştır. TÜBİTAK hakem değerlendirmesinden olumlu sonuç alınması durumunda projeye başlanması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269339
BIST
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11:549.686
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 66,82
|Açılış
|: 9.639
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|Önceki Kapanış
|: 9.619
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9.627
En Yüksek
9.736
11:5432,0662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0504
|Açılış
|: 32,2300
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|Önceki Kapanış
|: 32,0000
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32,1936
En Düşük
31,8845
11:5434,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 34,8500
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|Önceki Kapanış
|: 34,6000
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 2.407,52
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|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
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2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ODINE
|75,35
|405.161.959
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.809.157
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|277.430.548
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|699.415.750
|% 9,98
|
|PASEU
|61,30
|101.001.510
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|10.567.170
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.459,00
|162.607.304
|% -5,51
|
|GENIL
|60,55
|135.583.675
|% -4,95
|
|MARTI
|4,34
|59.797.432
|% -3,77
|
|THYAO
|310,25
|5.486.027.747
|% 0,98
|
|ISCTR
|12,94
|2.379.741.592
|% 1,41
|
|YKBNK
|30,34
|1.753.503.521
|% 0,46
|
|TUPRS
|178,50
|1.679.983.542
|% -0,67
|
|EREGL
|41,66
|1.345.188.371
|% 0,68
|
|ISCTR
|12,94
|2.379.741.592
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,79
|502.733.743
|% 0,70
|
|EKGYO
|10,27
|872.977.932
|% 3,95
|
|YKBNK
|30,34
|1.753.503.521
|% 0,46
|
|HALKB
|16,19
|801.077.196
|% 7,57
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0597
|32,0672
|% 0,16
|
|Euro
|34,8661
|34,8769
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,5427
|40,7459
|% 0,53
|
|Frank
|35,4653
|35,6431
|% 0,25
|
|Riyal
|8,5690
|8,6120
|% 0,67
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,76
|27,79
|% 0,66
|
|Platin
|937,71
|939,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,61
|1.011,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,32
|90,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,09
|2.335,39
|% 0,66
|