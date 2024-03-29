***ODINE* *VRGYO* *AGROT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.03.2024 18:30
***ODINE******VRGYO******AGROT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AGROT, ODINE, VRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AGROT.E, ODINE.E ve VRGYO.E payları 01/04/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264454
BIST
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18:059.142
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 62,43
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
18:0532,3804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0630
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
18:0535,0324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0327
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
18:052.327,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,76
|Açılış
|: 2.327,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MOGAN
|18,81
|1.397.036.379
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|17.043.890
|% 10,00
|
|LIDER
|78,65
|264.681.997
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|25.096.401
|% 10,00
|
|VANGD
|23,98
|16.090.832
|% 10,00
|
|MTRKS
|61,65
|102.559.662
|% -10,00
|
|ISBTR
|458.992,50
|5.548.915
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|12.555.907
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|202.126.685
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|778.526.132
|% -9,97
|
|THYAO
|297,75
|9.461.979.402
|% 0,00
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|AKBNK
|46,78
|3.029.322.051
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,95
|2.847.980.438
|% 4,75
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|EKGYO
|9,97
|1.953.643.547
|% 3,10
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3482
|32,3558
|% 0,12
|
|Euro
|34,9786
|35,0446
|% -0,06
|
|Sterlin
|41,3938
|41,6013
|% 1,43
|
|Frank
|36,3315
|36,5136
|% 1,33
|
|Riyal
|8,7304
|8,7741
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 933, 748 adet işlem
-
17:58MACKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 931 adet işlem
-
17:57YEOTK
Yüzde 7.96 oranında artışla 217.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 048, 982 adet işlem
-
17:56ALVES
Yüzde 10.00 oranında artışla 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 813, 949 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 83, 710.00 milyon TL de