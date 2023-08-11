***OFSYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***OFSYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [OFSYM]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOFSYM.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Miktar: 22.750.000 TL nominal, Aracı: GRM Kapanış Tarihi: 11.08.2023, Fiyat: 27,20 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 618.800.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184220BIST