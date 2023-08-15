***OFSYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***OFSYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [OFSYM]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarOfis Yem Gıda payları, 16/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 146.250.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %16 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiOFIS YEM GIDA XUTUM 16/08/2023OFIS YEM GIDA XTUMY 16/08/2023OFIS YEM GIDA XYLDZ 16/08/2023OFIS YEM GIDA XHARZ 16/08/2023OFIS YEM GIDA XUSIN 16/08/2023OFIS YEM GIDA XGIDA 16/08/2023OFIS YEM GIDA XSANK 16/08/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185616BIST