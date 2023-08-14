***OFSYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
14.08.2023 18:35
***OFSYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [OFSYM]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
14/08/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
22.750.000
Baz Fiyat (TL)
27,2
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/08/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
10-11/08/2023
Açıklamalar
Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 146.250.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 22.750.000 TL nominal değerli Şirket payları 16/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 27,20 TL/pay baz fiyat, "OFSYM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185338
BIST
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18:057.737
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 23,00
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
18:0527,0468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0814
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9226
18:0529,5279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0799
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
18:051.658,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.658,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|33,66
|64.425.897
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.418.757
|% 10,00
|
|MERIT
|56,65
|72.369.356
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.840.364
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.420.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|399,90
|4.605.884.801
|% -9,99
|
|AVHOL
|105,50
|162.300.729
|% -9,98
|
|MNDRS
|9,92
|316.254.251
|% -9,90
|
|PEGYO
|7,22
|153.119.310
|% -9,75
|
|DYOBY
|26,06
|122.303.363
|% -6,86
|
|ASTOR
|140,00
|12.724.545.377
|% 8,28
|
|EREGL
|42,56
|12.301.880.781
|% 3,70
|
|THYAO
|261,40
|10.302.265.807
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,00
|6.705.057.710
|% 3,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|ZOREN
|4,53
|2.879.895.748
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,04
|1.445.659.018
|% 6,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|YKBNK
|15,84
|4.882.906.738
|% 0,51
|
|ISCTR
|17,01
|5.022.139.914
|% -1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0425
|27,0499
|% 0,31
|
|Euro
|29,5188
|29,5334
|% -0,25
|
|Sterlin
|34,1893
|34,3608
|% 0,19
|
|Frank
|30,6561
|30,8408
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1862
|7,2222
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-6,05
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.111
|11.199
|11,00
|
|Yarım
|5.573
|5.625
|5,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,17
|86,17
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SEGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 430, 405 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
-
17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem