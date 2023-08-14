***OFSYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***OFSYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [OFSYM]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi14/08/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıOfis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)22.750.000Baz Fiyat (TL)27,2İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih16/08/2023Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi10-11/08/2023AçıklamalarOfis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 146.250.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 22.750.000 TL nominal değerli Şirket payları 16/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 27,20 TL/pay baz fiyat, "OFSYM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185338BIST