***OFSYM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 14:43
***OFSYM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OFSYM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OFSYM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205900
BIST
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17:208.181
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -77,99
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:2027,8128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0871
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:2029,2780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0073
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:201.709,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 43,39
|Açılış
|: 1.709,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ERBOS
|237,60
|684.970.616
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.634.566
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|IHAAS
|16,33
|328.791.036
|% -9,73
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|THYAO
|224,00
|5.106.030.582
|% -0,49
|
|PETKM
|24,32
|4.745.403.760
|% 3,93
|
|BRSAN
|1.006,60
|4.487.143.344
|% 1,85
|
|TUPRS
|148,20
|4.025.647.383
|% 0,68
|
|ASELS
|43,18
|3.498.138.985
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,77
|2.102.910.085
|% -2,02
|
|ZOREN
|6,38
|1.627.648.404
|% 0,79
|
|PETKM
|24,32
|4.745.403.760
|% 3,93
|
|YKBNK
|18,91
|3.291.293.391
|% -2,32
|
|ODAS
|13,80
|2.204.194.736
|% 2,00
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8079
|27,8142
|% 0,32
|
|Euro
|29,2596
|29,2743
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,7122
|33,8812
|% 0,16
|
|Frank
|30,6105
|30,7949
|% 0,68
|
|Riyal
|7,3902
|7,4272
|% 0,26
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|47,07
|
|Altın Gr.
|1.711
|1.711
|44,51
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.541
|11.627
|200,00
|
|Yarım
|5.788
|5.836
|101,00
|
|Çeyrek
|2.885
|2.918
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,70
|
|B. Petrol
|88,87
|88,87
|2,87
|
Seans Raporu
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